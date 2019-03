Unos audios revelan que la Policía Nacional encubrió a la madre de 'El Cuco'

El hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco' grabó unos audios en los que se prueba que la Policía Nacional de Sevilla sabía dónde estuvo Rosalía García -madre de Francisco Javier García- la noche del asesinato de Marta del Castillo.

Cuando se cumplen diez años del asesinato de la joven sevillana, un juez señala que tanto Francisco Javier García como su madre, Rosalía García, "urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009".

La madre de 'El Cuco' aseguró que cuando llegó a su casa después de trabajar, su hijo estaba durmiendo. Sin embargo, según revela 'El Español', antes de que se iniciara el juicio, la Policía era consciente de que Rosalía había estado tomando copas con su marido hasta altas horas de la madrugada y que, por lo tanto, no pudo ver a su hijo en el domicilio.

Ahora, nuevos audios revelados por 'El Español' muestran la conversación mantenida por un agente de Policía y su jefa del Grupo de Menores en presencia de la madre de 'El Cuco': "No vayamos a joder más las cosas. Que bastante jodida tiene la cosa", asegura el agente.

"Lo tiene muy mal, porque aparte de esto hemos estamos hablando de cosas que son verdad, que yo lo sé porque las he vivido. Visitas que has tenido, dónde has estado, qué es lo que has hecho, dónde estuviste esa noche... Todavía, con todo y con eso, si algo he escuchado son todo mentiras", apunta la superior en la grabación. "Aquí lo único que hay que hacer es trabajar con lo que tenemos, salvar a esta mujer de eso y de otras cositas más, y al niño", añade otro agente.

De haberse sabido que Rosalía García estaba mintiendo, el juicio podría haber tomado otro cauce.

Otros audios grabados por el infiltrado recogen el momento en el que 'El Cuco' confiesa lo que ocurrió la noche de los hechos. García revela que el hermano de Miguel Carcaño les amenazó si no les ayudaba a deshacerse del cuerpo de la joven.