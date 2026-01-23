Atacó a un policía con un cuchillo antes de huir por el tejado: así fue el arresto del pederasta Vázquez Patiño

Nuevos detalles en la detención del pederasta Daniel Vázquez Patiño,uno de los 10 fugitivos más buscados en España. Como os hemos contado en Antena 3 Noticias, el detenido trató de apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) de la Policía Nacional, que formaba parte del dispositivo habilitado por el arresto.

El fugitivo, de 46 años, fue arrestado en A Coruña. Tal y como corrobora Ministerio del Interior en un comunicado, el pederasta trató de huir por los tejados, amenazó con precipitarse al vacío y con atentar contra la integridad física de los agentes con un objeto punzante.

¿Cómo fue la detención?

En el momento de la detención, el prófugo quiso huir por los tejados de la vivienda donde fue localizado. Además, amenazó con saltar al vacío, comenzando así una persecución que puso en riesgo a los actuantes. Asimismo, se mostró violento al tratar de intimidar a uno de los policías con un objeto punzante, pero gracias a la rápida actuación de los agentes fue reducido y detenido.

Cometió agresiones sexuales a la hija de su expareja

El hombre cuenta con complexión física obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones. Daniel Vázquez Patiño ha sido buscado por los delitos de agresión sexual a menores cometidos desde el año 2012 hasta 2016.

El delincuente convivía con los hijos menores de edad de su expareja y la hija común de ambos. Vázquez Patiño cometió diversas agresiones sexuales a la hija de su expareja menor de edad. Este, no dudaba en utilizar "una violencia brutal" cuando trataba de resistirse, llegando a proferirle con darle numerosos golpes en la cabeza para intimidarla. Incluso llegaba a amenazar con matarla a ella y a toda su familia si desvelaba algo y le prohibía tener pareja, según detalla Interior.

Otra de las víctimas fue una amiga de la hija de su expareja que se quedaba a dormir en el domicilio, a quien también agredió sexualmente.

El pederasta estuvo en paradero desconocido

En un principio, se llegó a dictar el ingreso en prisión del pederasta, pero no entró en la cárcel, puesto que su paradero era desconocido. Tras decretar su ingreso en prisión, los agentes se pusieron en su búsqueda.

Todo apuntaba a una posible localización en Pontevedra. Las investigaciones acreditaron que cambió su domicilio a la ciudad de A Coruña, donde se intensificaron los dispositivos policiales.

