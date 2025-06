La asociación de víctimas de la DANA no se reunirá con Mazón hasta que no se les cite en Les Corts

En un acto en la calle, a las puertas del Palau de la Generalitat Valenciana, los representantes de la Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 han confirmado que no va a producirse reunión alguna con Carlos Mazón hasta que no se les convoque en el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre la riada en les Corts Valencianes. “El reconocimiento no es una reunión, es estar efectivamente en el listado de comparecientes de Les Corts' ha indicado al tiempo que ha concretado que “hasta que no estemos en ese listado no tenemos nada más que hablar”, ha insistido durante su intervención. Según ha apuntado, su objetivo “real” es “la verdad, la justicia y la reparación”.

La presidenta de este colectivo, Mariló Gradolí, ha iniciado su valoración de los cinco meses desde su creación lamentando que aquel trágico día “no sonó una alarma que hubiera podido salvar vidas”. En este sentido, ha asegurado que han pasado de sentir el “menosprecio total' inicial de Mazón a una situación en la que se ha visto “obligado” a ponerse en contacto con ellos.

Gradolí ha reiterado algunas de las reclamaciones que comparten con otros colectivos de damnificados como son un funeral de Estado, arreglar definitivamente los ascensores dañados, adaptar las infraestructuras a la realidad del cambio climático en previsión de nuevos episodios climáticos y garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, facilitar las ayudas económicas, revisar y mejorar los protocolos de Emergencia.

Las víctimas reclaman verdad, justicia, reparación y no ser silenciadas

Por otra parte, la abogada de la asociación, Miriam Salmerón, ha confirmado que el colectivo se personó el pasado 8 de mayo como acusación particular en representación de 21 familiares de víctimas como perjudicados, entre los cuales hay familiares de ocho fallecidos en la catástrofe.

Toñi García, quien perdió a su hija y a su marido en la dana, ha hablado entre lágrimas, rota por el dolor. “Denuncio el aforamiento de los políticos porque eso nos llevará al declive de la democracia”, ha señalado. García ha criticado la gestión de Mazón y ha indicado: “Es insostenible que una persona así sea presidente”.

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Associació de Víctimes del Metro. Beatriz Garrote ha trasladado su empatía y apoyo a los afectados: “Sabemos por lo que están pasando”. Ha criticado la respuesta del gobierno valenciano ante la tragedia y ha realizado un llamamiento público: “La sociedad valenciana no se merece esto, no dejéis solas a las víctimas”.

