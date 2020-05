Así ha sido la vuelta al cole en el País Vasco en la Fase 2 de desescalada

Desde hoy, todas las provincias que empiezan la Fase 2 de desescalada pueden abrir colegios e institutos. La asistencia es voluntaria.

En País Vasco abren desde hoy los centros educativos para alumnos de 4º de la ESO, Bachillerato y FP. Es una de las pocas comunidades que ha confirmado la reapertura este lunes donde alrededor del 20 % de los institutos vuelven a abrir sus aulas.

Medidas de obligado cumplimiento

Obligación de mascarilla durante todo el horario lectivo, separación de 1,5 metros entre puestos escolares, entradas y salidas escalonadas, hidrogeles, limpieza "reforzada" y termómetros son algunas de las medidas de prevención ante el coronavirus de las que se dispondrá en los centros en Euskadi.

Además, la estancia de los alumnos no superará las 5 horas, de manera que las clases se impartirán en horario intensivo y no habrá servicio de comedor. En las aulas no podrá haber más de 15 estudiantes y durante la semana se podrá alternar la formación presencial con la telemática.

"Muy alentador"

Los chicos que hoy han vuelto al cole dicen que "echaban de menos las clases presenciales" y están contentos por poder ver de nuevo "a todos los compañeros". Para muchos de ellos es más cómodo estar en clase "que en casa" .

Después de más de más de dos meses y medio confinados en casa hoy, voluntariamente, vuelven a las aulas.

La vuelta al cole depende de las Comunidades Autónomas

En la fase 2 de la desescalada por coronavirus se permite la apertura de los colegios, la asistencia de los alumnos es voluntaria y siempre y cuando los padres puedan justificar que ambos trabajan y no pueden hacerse cargo de los menores.

La decisión en cualquier caso está en manos de cada Comunidad Autónoma. De abrir sus puertas, los centros tendrán que cumplir estrictas medidas sanitarias como instalar dispensadores de gel desinfectante en la entrada y será obligatorio el uso de mascarillas.

Se recomienda priorizar las actividades al aire libre, y reorganizar la distribución de los espacios para que se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros. Algunas comunidades coinciden en que aquellos alumnos que quieran volver a clase, deberán hacerlo con cita previa, para controlar el número de alumnos y garantizar en todo momento el distanciamiento entre ellos.