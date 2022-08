Así fue el momento en el que las llamas se acercan al tren de Bejís, en Castellón

En la tarde de este martes, los pasajeros del tren de Media Distancia que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza se veían sorprendidos por la cercanía de las llamas a las vías. El cambio de dirección de las fuertes rachas de viento provocaba que el fuego acechase a las infraestructuras ferroviarias, algo que obligaba a la maquinista a detener el convoy para regresar a la estación de Caudiel.

Justo en el momento en el que la conductora procedía a cambiarse a la cabina trasera para hacer el retroceso, pidiendo calma a los usuarios, varios de ellos entraban en pánico y decidían romper las ventanillas para saltar desde el interior del vagón. Pretendían huir, pero algunos se veían afectados por las llamas, que provocaba quemaduras, al menos, a 4 de ellos.

En total, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Generalitat, 3 personas resultaron heridas graves y otras 10 leves. Estos últimos fueron trasladados la estación de Curiel, donde había preparados varios profesionales sanitarios, y posteriormente al hospital de campaña habilitado en Jérica, una pequeña localidad a unos 17 kilómetros de Bejís.

Renfe, por su parte, ha explicado que el resto de viajeros permanecieron en el interior de los vagones, siguiendo las indicaciones de la maquinista, y no resultaron heridos. No obstante, la Compañía ferroviaria ha anunciado que hay una investigación abierta para esclarecer lo ocurrido, pues el tráfico ferroviario no estaba cerrado en ese momento entre Masadas Blancas y Barracas, el punto exacto en el que el convoy se vio obligado a detener su circulación.

Adif no tenía constancia de la cercanía de las llamas

El portavoz del Sindicato Español de Maquinistas, Diego Martín Fernández, ha explicado esta mañana en 'Antena 3 Noticias' por qué no estaba cerrado el tráfico ferroviario. El cambio continuado de la dirección del viento, asegura, provocó que las llamas se acercase en tan solo unos minutos a la vía sin que Adif tuviese constancia, pues se trata de una vía de convencional poco transcurrida que no cuenta con mecanismos como la Alta Velocidad que monitorizan, minuto a minuto, la infraestructura.

Esto fue lo que provocó que la primera persona en dar la voz de alarma fuese la propia maquinista, quien se vio obligada a comunicar la situación al centro de control y actuar rápidamente para volver a la estación anterior.

4 heridos por quemaduras, 3 de ellos graves

Por el momento, continúan hospitalizadas 3 personas con pronóstico grave tras salir de los vagones de este tren. Las llamas provocaron quemaduras en sus cuerpos y tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital La Fe y al Hospital Clínico de Valencia. Dos de ellas, las ingresadas en el primer centro, son una mujer de 58 años con pronóstico grave y una adolescente de 15 años que, según el parte médico, sufre quemaduras en, al menos, un 7% de su cuerpo.

El cuarto herido por quemaduras menos graves, por su parte, ha sido trasladado al Hospital de Sagunto.