El asesino de las niñas de Alcàsser podría salir de prisión esta semana tras la anulación de la 'doctrina Parot'

Miguel Ricart fue condenado a 170 años de cárcel por el triple asesinato de las niñas Míriam, Toñi y Desirée en 1993 y con la doctrina Parot no habría pisado la calle hasta enero de 2023 pero la anulación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo podría suponer su puesta en libertad a partir de este miércoles.

Las adolescentes desaparecieron cuando pretendían acudir haciendo autostop a una discoteca de la cercana localidad de Picassent. Sus cuerpos aparecieron dos meses después en un terreno cercano a la presa de Tous. Habían sido violadas y torturadas hasta la muerte por Antonio Anglés y Miguel Ricart. El primero huyó y dos décadas después sigue desaparecido.

Es el tiempo que el segundo ha pasado en la cárcel, donde ha mantenido buen comportamiento y no ha recibido visitas de familiares o amigos. Su hermana se ha cambiado el nombre y uno de los apellidos para que no se la vincule con el crímen. Su hija, a la que no ve desde que tenía cinco meses, tampoco le esperará a su salida de prisión.