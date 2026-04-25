El asesino de Leticia Rosino cometió el crimen siendo menor de edad y saldrá de la cárcel tras ocho años de condena

El próximo 3 de mayo se cumplen ocho años del horrible crimen de Leticia Rosino en Castrogonzalo, Zamora. Coincide esta fecha con la salida de prisión de su asesino. La ratificación de esta salida se ha producido durante esta misma semana en una vista celebrada en Zamora. El asesino tenía 16 años cuando violó y mató a Leticia. El Juzgado de Menores dictó una condena de ocho años con régimen cerrado. Tras su excarcelación y durante los próximos cinco años, cumplirá distintas medidas de libertad vigilada de manera estricta. Entre ellas: la asistencia a un programa de educación sexual, la obligación de tener un domicilio habitual y la prohibición de entrar en Castrogonzalo, pueblo en el ocurrió el crimen, y en Tábara, municipio de la víctima.

La familia pide la revisión de La Ley del Menor

Este domingo 3 de mayo, coincidiendo con la salida del asesino, la Fundación Leticia Rosino organizará una concentración por Leticia. Este será un homenaje para la joven zamorana y también una manera de reivindicar el endurecimiento de las penas en la Ley del Menor. Por este motivo, la familia ha recogido 130.000 firmas. La cabeza principal de este movimiento es Inmaculada Andrés, la madre de Leticia. Actualmente continúa recogiendo firmas. "Han pasado 8 años y no hemos adelantado nada., asegura"."La salida de prisión de este chico me causa mucho dolor, estos días he estado con el corazón a mil, con rabia, con impotencia", nos cuenta Inmaculada. La madre de la víctima defiende el endurecimiento de las penas a menores. "En caso de cometer delitos graves como quitarle la vida a una persona o violarla, hay que endurecer estas leyes. Yo creo en la reinserción y entiendo que hay que proteger al menor, pero apoyo endurecerla en estos casos graves porque no se está protegiendo a la víctima". A mí no me sirve con ocho años de encarcelamiento, ocho años no son nada. Él saldrá con 24, tiene toda una vida por delante. "Leticia se quedó a los 32 años", señala.

Cursos de reinserción obligatorios

Por otro lado, Inmaculada también defiende tratar estos casos desde la educación y la obligación de asistir a programas de reinserción dentro de la cárcel. "Actualmente se han normalizado muchas cosas entre jóvenes. La educación viene desde casa, pero también en los colegios se deberían aplicar programas de educación sexual y respeto. En las prisiones si hay programas de educación sexual, de respeto, deberían los presos asistir de manera obligatoria", defiende. A la joven zamorana la enterraron el 6 de mayo de 2018. No era un día cualquiera, era el primer domingo del mes, el día de la madre. "Tuve que enterrar a mi hija ese día y ahora este chico saldrá ese día también. Yo ese día voy a abrir la puerta y no voy a ver a nadie. A mí ella no me va a poder felicitar el día de la madre. Quiero que ese día los políticos o legisladores que tienen que cambiar esas leyes, que cuando vayan a felicitar a su madre que se acuerden de nosotros", dice entre lágrimas.

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