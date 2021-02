Asciende a 6 el número de muertos por coronavirus en un portal de Bilbao

El número de muertos por coronavirus en el portal 4 de la Plaza de Haro en el barrio bilbaíno de Santutxu ya se eleva a seis, según ha confirmado una de las vecinas de dicho edificio.

Además, se han detectado una treintena de contagios, aunque no todos en el mismo portal, que consta de 16 plantas y un total de 64 viviendas.

La mujer ha indicado que los dos primeros fallecidos, una madre octogenaria y su hijo de 54 años, murieron en su casa, mientras que el resto han fallecido "donde han estado ingresados".

Según la versión de esta mujer, todos los muertos se contagiaron "al principio" del brote, que se detectó el pasado 21 de enero. A partir de esa fecha, se desinfectó "todo" el edificio, donde sí hay vecinos contagiados, "pero no salen de casa".

Recomiendan a los vecinos no tener contacto directo y no tocar zonas comunes

El ascensor del inmueble ha sido desinfectado, aunque a los vecinos se les aconseja no utilizarlo. Incluso las ventanas de las escaleras de las 16 plantas permanecen abiertas.

Una joven vecina de este inmueble ha reiterado que se les ha recomendado cuestiones como "no tocar con las manos" en las zonas comunes, y "no tener contacto directo" entre los vecinos, que ha reconocido "que quizás al principio no se respetaban tanto".

"Un poco asustados sí estamos, pero estamos tomando todos las medidas convenientes, las que nos que nos han mandado a seguir, y creo que dentro de lo que cabe todo lo que podemos hacer lo estamos cumpliendo", ha subrayado.