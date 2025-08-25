Apuñalan en el cuello a un joven de 14 años en Parla

La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento a un menor que ocurrió en la tarde de ayer en Parla. Por el momento, los agentes están esperando para poder tomar declaración a la víctima, que continúa recuperándose en un centro hospitalario de las heridas sufridas.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, los efectivos policiales no descartan que la agresión esté relacionada con bandasjuveniles. Sin embargo, fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han subrayado que todas las hipótesis siguen abiertas.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros, en Parla, cuando atacaron a un chico de 14 años con un objeto punzante. Supuestamente, los agresores le atacaron en el cuello, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras ser atendido y estabilizado en el lugar del suceso por sanitarios del Summa 112, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde quedó ingresado con pronóstico grave.

Por el momento, no hay ningún detenido y la Policía Nacional continúa con la investigación.

Peleas de bandas en Parla

Durante los últimos meses, Parla ha vivido un incremento de enfrentamientos entre jóvenes que integran bandas latinas. Además de estas peleas, hay múltiples agresiones por parte de migrantes que residen en zonas ocupadas de la ciudad.

El pasado mes de mayo, los agentes detuvieron a alrededor de 16 jóvenes después de protagonizar una pelea multitudinaria con bates y armas blancas. Las edades de los arrestados oscilaban entre los 14 y los 21 años y todos ellos eran de nacionalidad española, sudamericana y magrebí.

Supuestamente, esta pelea se produjo porque anteriormente ya hubo un enfrentamiento entre dos bandas: Trinitarios y El 18.

Según testigos que presenciaron la pelea, los Trinitarios atacaron sin razón a una joven que pertenecía a la banda rival, propinándole una puñalada en la cabeza. Tras la puñalada, los miembros de El 18 buscaron venganza y esto desató una batalla campal.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con una pelea masiva en la que alrededor de 200 jóvenes se enfrentaban entre sí empleando bates de béisbol o hebillas de los cinturones.

Los Trinitarios y El 18

Los Trinitarios son una de las bandas juveniles más conocidas y peligrosas en España. Originaria de Nueva York, su nombre rinde homenaje a los líderes de la independencia de la República Dominicana. En España, se les vincula a actividades como el tráfico de drogas, extorsiones y enfrentamientos violentos con otras bandas.

Por otro lado, El 18 o también conocida como Barrio 18 o Mara 18, es una pandilla originaria de Los Ángeles que está compuesta principalmente por individuos de origen mexicano. Aunque su presencia en España es menos prominente que la de los Trinitarios, se han registrado actividades de esta banda en ciudades como Barcelona.

