Aparece el cadáver de una mujer con parte de su cuerpo calcinado en su domicilio de de Villacañas (Toledo)

Conmoción en la localidad toledana de Villacañas por el asesinato de una mujer de 47 años y nacionalidad española. Su cuerpo ha sido encontrado en el domicilio y aunque en un primer momento se apuntó a que podría tratarse de un nuevo crimen machista ahora los investigadores descartan la posibilidad de que sea un caso de violencia de género.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Villacañas se presentaron en el domicilio de la víctima pasadas las 15:00 horas de la tarde de este jueves y allí encontraron el cadáver con la mitad del cuerpo calcinado al lado de la chimenea.

Por el momento no hay ningún detenido y aunque la mujer figuraba en las bases policiales de VioGen por maltrato de una pareja anterior a la actual, tanto la Guardia Civil como la Policía Local no han visto de momento indicios de violencia y no descartan que cayera a la chimenea tras algún infarto.

De todos modos, será la autopsia la que determine a causa de la muerte.