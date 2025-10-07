La activista Ana Alcalde, sobre su retención en Israel: "No se sabía lo que iba a pasar con tu vida"

Nada más empezar la entrevista, Ana Alcalde explicó: “Ya estoy en España, por mi vida muy bien, pero muy preocupada por la de mis compañeros”. Según su versión, lo que sabe llega “a través de los relatos que ha dado a su embajada”, donde se asegura que “están siendo torturados”.

Señaló un caso concreto: “Tiago está recibiendo amenazas sobre la vida de su hija menor”, y describió “caminatas por el desierto haciéndole creer que lo van a ejecutar”. Aun así, subrayó que pide también por “la vida de los 11.000 secuestrados en cárceles de tortura israelí y de los que nadie habla”.

Alcalde sostiene que la violencia comenzó en el mar y se intensificó tras la interceptación: “Desde que fue la intercepción la violencia fue en escalada”. Reconoce que sintió “un momento de alivio cuando firman las deportación”, pero hasta entonces no sabía “lo que iba a pasar con tu vida”.

Llegó a temer que le impusieran “años de terrorismo”, y confesó que se le pasaron “millones de cosas por la cabeza”: sus hijos, sus padres, si volvería a verlos, etc. También apuntó a “vejaciones alrededor de su persona a través de un vídeo que subió el ministro de Exteriores”, que, tal y como ella afirma, “pusieron en grave riesgo mi vida”.

La “firma” que no firmó

Preguntada por el trámite que aceptó o rechazó, fue tajante: “Nunca firmé porque no reconozco la autoridad a Israel y no firme que había entrado en Israel porque nunca ha entrado en Israel”. En su relato, “ese tema ya hay que mirarlo de acuerdo al derecho internacional”, porque “la corte internacional establece que en zonas de guerra la ayuda humanitaria es lo único que puede pasar”.

De ahí que sostenga: “No nos secuestran en aguas internacionales, que es un crimen de guerra, y luego nos impiden hacer llegar la ayuda humanitaria”. Añadió que fueron “sometidos a maltratos y a torturas” y que todo ocurrió “sin ninguna sanción, sin que nos reciba ningún representante de nuestro gobierno”. “Entonces estamos sorprendidos, alucinados y también dañados”, concluyó, porque, en su opinión, se les trató “no como terroristas… a nosotros nos quitaron todos los derechos y nos trataron de sub-humanos”.

Sobre Reyes, a quien dijo que conoció de cerca durante el asalto y la detención, describió un hacinamiento extremo: “Nos hacinan en 4 m²… seis personas y no teníamos ni siquiera 1 metro cada uno”. De camino a la cárcel de alta seguridad, relató que les recibía “una imagen grandísima, la nueva Gaza completamente destruida”.

Recalcó que Reyes es “súper educada, súper correcta” y, por eso, “no me cuadra nada el relato que están dándonos sobre ella”. Al serle recordado el supuesto episodio de un mordisco a un agente, respondió: “Sinceramente, no te puedes imaginar esa situación de Reyes y cuando salgas y habléis con ella vais a entender lo que estoy diciendo”.

“Me hicieron como un mono de feria”

Alcalde cree que su perfil público la perjudicó: “Totalmente”. Asegura que la separaron del grupo y que “Greta Thunberg” fue obligada, según su versión, a “besar a la bandera”. En su caso, afirma: “A mí en cambio me hicieron como un mono de feria, se intentaban hacer selfies conmigo, fotos, mientras me insultaban y me humillaban”. En ese momento, temió que “le fuesen a meter por terrorismo”.

Sobre el reencuentro con su familia, admitió que apenas ha tenido tiempo: “Están conociendo lo que me ha ocurrido a través vuestra, todavía no pude hablar con ellos”. Solo vio a su hija pequeña, “la de 11 años”. Y, al ser preguntada qué espera del Gobierno español, fue explícita: “Exigir responsabilidades y por supuesto romper toda relaciones diplomáticas con un Estado que ejerce el terrorismo”.

