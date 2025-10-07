Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde es festivo el 13 de octubre en España y dónde no

Descubre si podrás disfrutar de un fin de semana largo gracias al festivo del 13 de octubre por el Día de la Hispanidad (que se pasa al lunes en algunas Comunidades Autónomas)

Día de la HispanidadEFE

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cae en domingo este 2025, por lo que muchas ciudades han decidido trasladar este festivo al lunes para disfrutar de un pequeño puente como años atrás.

Se trata de la primera jornada festiva después del verano, por tanto, es un día muy esperado. Si en tu comunidad es festivo, estás de enhorabuena porque tienes tres días libres que puedes aprovechar para hacer planes al aire libre, organizar una escapada o, simplemente, descansar y desconectar de tu día a día.

¿En qué comunidades es festivo el 13 de octubre de 2025?

Estas son las comunidades que han decidido trasladar el festivo del 12 de octubre al lunes siguiente, día 13:

Andalucía. Aragón. Asturias. Castilla y León. Extremadura.

Por tanto, en el resto de España, el lunes 13 de octubre será día laboral. Aunque no habrá puente como tal, se organizarán numerosos actos conmemorativos en diversas ciudades y pueblos.

Si quieres disfrutar del próximo festivo nacional, tendrás que esperar al 1 de noviembre, día de Todos los Santos, que cae en sábado.

Planes para hacer en el puente de octubre

Si vives en alguno de estos sitios, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León o Extremadura; ¡prepárate para hacer planes porque tienes un puente de tres días muy interesante! Si no sabes qué hacer, te damos cuatro ideas que seguro que te atrapan:

Acudir al desfile del Día de la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, por ello, Madrid se viste de gala con un gran desfile militar, presidido por los Reyes y con la participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, también podrás ver si hay ofertas anticipadas. Hacer una escapada express: aprovecha el fin de semana largo de octubre para visitar alguna ciudad europea.

Destinos como Lisboa, Roma o Burdeos son ideales para visitar en tres días Gastronomía, cultura y ambiente a partes iguales.

Realizar una ruta de senderismo: en España hay Parques Nacionales y Parques Naturales que ofrecen rutas espectaculares para pasar el día si el tiempo lo permite, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca), la Sierra de Grazalema (Cádiz) o el Parque Natural de la Albufera (Valencia). Los tres ofrecen paisajes impresionantes, aire puro y la oportunidad perfecta para desconectar de la rutina.

