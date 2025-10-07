Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

El individuo intentó agredir a la víctima con unas tijeras y trató de escapar a nado antes de ser arrestado por la Policía Local.

Veh&iacute;culo de la Polic&iacute;a Local de M&aacute;laga

Vehículo de la Policía Local de MálagaEuropa Press

Ángel Granero
Publicado:

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 39 años acusado de una presunta agresión sexuala una menor en el paseo marítimo Matías Prats. Según confirmaron fuentes municipales, el individuo habría intentado agredir a la joven con unas tijeras y posteriormente trató de huir a nado antes de ser arrestado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre, cuando la menor paseaba con una amiga por la zona. Ambas estaban sentadas en un banco cuando el sospechoso, de nacionalidad marroquí, se acercó y, según el relato de los hechos, comenzó a acosarlas. En el momento en que las jóvenes intentaron marcharse, el hombre sacó unas tijeras y le dijo a la víctima que no se iría "hasta mantener relaciones" con él.

La menor se negó y trató de alejarse, pero el individuo, presuntamente le realizó tocamientos sin su consentimiento. Acto seguido, habría intentado agredirla con las tijeras en el rostro. Varios testigos presenciaron la escena, entre ellos un hombre que intervino para ayudar a la joven. El agresor también intentó atacarle antes de iniciar su huida.

Alertados por las llamadas de los testigos, varias patrullas de la Policía Local acudieron al lugar. Los agentes localizaron al sospechoso cuando corría hacia el mar. Aunque se le dio el alto, el hombre se lanzó al agua e intentó escapar a nado.

Ante esta situación, los agentes desplegaron un dispositivo para evitar que alcanzara el dique de Levante. Uno de ellos logró dialogar con el sospechoso y, aprovechando un descuido, se metió en el agua para detenerlo. Durante la detención, el individuo mostró una actitud agresiva, aunque finalmente fue reducido y trasladado a dependencias policiales. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial acusado de un delito de agresión sexual.

