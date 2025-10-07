Noticias de hoy, martes 7 de octubre de 2025

El segundo aniversario de los peores atentados en la historia de Israel, la llegada de los activistas de la Flotilla, o la votación en el Congreso del embargo de armas a Israel, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 7 de octubre de 2025.

Aniversario atentados Hamás 7 de octubre

Se cumplen dos años de los peores atentados en la historia de Israel. Terroristas de Hamás entraron en un ataque sorpresa -perfectamente planeado- hasta por el aire. 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas, 48 todavía permanecen retenidas. Dos escenarios principales de este horror: el festival de música Nova y los kibutz.

Y también hace dos años que empezó la respuesta de Israel. Dos años sin apenas un día sin bombardeos. Se calcula que han muerto 67.000 personas, aunque desde la ONU aseguran que son muchos más. Bombardeos, desplazados, hambruna...

Llegan a España los otros 27 integrantes de la flotilla interceptada por Israel

El avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que traslada a otro grupo de activistas españoles de la flotilla Gobal Sumud aterrizaba este lunes por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

El Congreso vota el embargo de armas a Israel

El Congreso vota este martes por la tarde la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel. El embargo no convence a los socios de Gobierno y Podemos amenaza con dejarlo caer. Acusan a Pedro Sánchez de aprobar un embargo "de mentira" y exigen que se presente otro si quieren contar con sus cuatro votos.

