Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 7 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 7 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 7 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El segundo aniversario de los peores atentados en la historia de Israel, la llegada de los activistas de la Flotilla, o la votación en el Congreso del embargo de armas a Israel, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 7 de octubre de 2025.

Aniversario atentados Hamás 7 de octubre

Se cumplen dos años de los peores atentados en la historia de Israel. Terroristas de Hamás entraron en un ataque sorpresa -perfectamente planeado- hasta por el aire. 1.200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas, 48 todavía permanecen retenidas. Dos escenarios principales de este horror: el festival de música Nova y los kibutz.

Y también hace dos años que empezó la respuesta de Israel. Dos años sin apenas un día sin bombardeos. Se calcula que han muerto 67.000 personas, aunque desde la ONU aseguran que son muchos más. Bombardeos, desplazados, hambruna...

Llegan a España los otros 27 integrantes de la flotilla interceptada por Israel

El avión A-400 de la Fuerza Aérea Española que traslada a otro grupo de activistas españoles de la flotilla Gobal Sumud aterrizaba este lunes por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

El Congreso vota el embargo de armas a Israel

El Congreso vota este martes por la tarde la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel. El embargo no convence a los socios de Gobierno y Podemos amenaza con dejarlo caer. Acusan a Pedro Sánchez de aprobar un embargo "de mentira" y exigen que se presente otro si quieren contar con sus cuatro votos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Juicio al presunto yihadista del asesinato del sacristán de Algeciras: "Diego salió gritando al patio, estaba desencajado"

Imagen de archivo Audiencia Nacional

Publicidad

Sociedad

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza

Alemania presiona a la UER y amenaza con retirarse de Eurovisión si Israel es expulsado.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quien era le ayudabamos"

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quién era le ayudábamos"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Sucesos

Ataca con 2 cuchillos a varios policías, se atrinchera tras una discusión vecinal y recibe varios disparos en las piernas en Madrid

Vehículo de la Policía Local de Málaga
Agresión sexual

Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre
Comunidad Valenciana

Vídeos del día de la Dana revelan que Pradas conocía la situación del barranco del Poyo y Río Magro a mediodía

Los vídeos grabados por la productora de Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre, el día de la Dana, muestran que la entonces consellera de Interior ya mostró antes del mediodía preocupación por la situación que se pudiera generar en los barrancos.

Mossos D´Esquadra
Violación

La joven violada en Lleida por su padre afirma que la obligaba a consumir alcohol y que no era la primera vez que abusaba de ella

La pruebas médicas han confirmado que tanto la joven como el padre, se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la Guardia Urbana descubrió el abuso en plena calle.

Día de la Hispanidad

Dónde es festivo el 13 de octubre en España y dónde no

Ana Alcalde

La activista Ana Alcalde, sobre su retención en Israel: "No se sabía lo que iba a pasar con tu vida"

Imagen de archivo Audiencia Nacional

Juicio al presunto yihadista del asesinato del sacristán de Algeciras: "Diego salió gritando al patio, estaba desencajado"

Publicidad