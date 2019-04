Los alumnos de un colegio de Paterna sufren quemaduras al carecer de un patio con sombra

Los padres de unos niños denuncian que la situación que viven sus hijos en el colegio de Paterna, Valencia, es insostenible. El centro al que acuden sus hijos a estudiar carece de sombra necesaria en el patio. Esto les ha llegado a ocasionar quemaduras debido al calor.

Desde el AMPA reclaman una solución urgente ante las altas temperaturas que registran en la zona del recreo. Los padres han explicado que esta situación impide realizar cualquier actividad en el patio desde mayo hasta octubre. Del mismo modo, aseguran que los niños tienen que salir al patio con protección solar ya que creen que el centro se construyó con una orientación incorrecta, que impide que el propio edificio actúe de parasol y genere la sombra en el patio.

El AMPA manifiesta que aunque en su día se colocaron toldos en las ventanas, no es suficiente ya que el colegio se ha ido ampliando y no hay toldos en todas las clases.