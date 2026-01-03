Altercados a las puertas del consulado de Venezuela en Canarias: enfrentamientos entre detractores y defensores de Maduro

Lo ocurrido en Venezuela se ha dejado sentir en Canarias, donde vive una de las comunidades más importantes de venezolanos en nuestro país. Desde primera hora de la mañana, cerca de medio centenar de personas, con pancartas y banderas de apoyo al régimen de Nicolás Maduro se daban cita a las puertas del consulado de Venezuela en las islas con cánticos de "Fuera yankis de nuestro país", "No más sangre por petróleo" y "Viva Venezuela libre". A mediodía comenzó a subir la tensión en esta concentración con la llegada de venezolanos contrarios al régimen de Maduro que respondían a las proclamas de los manifestantes.

Ante la previsión de que esto pudiera pasar, la Policía Nacional había puesto en marcha un importante operativo de seguridad para garantizar que los altercados no llegaban a más. En uno de los momentos de mayor tensión, varios coches que circulaban por la céntrica Avenida de Anaga de la capital tinerfeña, donde se encuentra la citada sede consular, paraban junto a los manifestantes y comenzaron a increparles con insultos y gritos de "vete tu a Venezuela".

Entre los manifestantes del bando contrario a Maduro, hemos podido hablar con Israel, un joven que hace años abandonó su país dejando atrás a su familia, incluida su hija de tan solo 7 años. Nos cuenta que allí no se podía vivir, que tuvo que marcharse para poder trabajar y mandar dinero. Grita a los manifestantes pidiendo libertad en su país.

Andrea, estudiante de periodismo de 19 años llegó a Canarias en 2015, entre lágrimas nos cuenta que tuvo que marcharse con lo puesto. "Me gasearon con gas lacrimógeno cuando era tan solo una niña, me han robado mi infancia".

No es la única concentración prevista en las islas para este fin de semana. Este sábado por la tarde, la asociación Unión Canarias-Venezuela ha convocado una manifestación en la plaza del Cabildo en Santa Cruz de Tenerife. Desde esta organización, Agustín Rodríguez, su vicepresidente piden "cautela ante lo que esperan sea el principio del fin de un régimen que tiene sumido al país en la pobreza".

