Alertan de una nueva estafa en la que se hacen pasar por WhatsApp

Los ciberdelincuentes no dan tregua en ningún momento. Cada vez surgen más y más estafas por internet, cada cual más original. Y es que, con la era tecnológica avanzando sin parar, parece muy complicado que no seamos alguna vez víctimas de este tipo de delitos. En esta última, los delincuentes se hacen pasar por WhatsApp para engañar a sus víctimas.

Para quien pueda pensar que un correo electrónico bajo el sello de WhatsApp es seguro al 100%, está equivocado. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado en su página de una nueva serie de correos fraudulentos que suplantan a la red social de mensajería. Destacan que el concepto del mensaje es: 'Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp *913071605 Nº (xxxxx)'.

Pese a dar con el concepto en cuestión, no se descarta que existan otros correos con asuntos diferentes pero con el mismo objetivo, estafar a las víctimas. Buscan incitar al usuario a descargar un fichero malicioso bajo cualquier pretexto que cause interés. Alertan que el mensaje se caracteriza por una incoherente redacción, faltas ortográficas y gramaticales. También destacan que el dominio de la dirección remitente que no pertenece a WhatsApp.

Alertan que el archivo malicioso se descarga tras clicar en un enlace que está dentro del cuerpo de texto. El correo con el que se busca estafar simula ser una copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp y el historial de llamadas. En caso de pinchar en el enlace, las víctimas descargarán un troyano.

Las recomendaciones de OSI

OSI recomienda a todos lo siguiente para no caer en una ciberestafa: