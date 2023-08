El alcalde de Fuenterrobles y su pareja, víctimas de una presunta agresión homófoba: "Mariconazos de mierda"

Adrián Álvarez, el alcalde del municipio valenciano de Fuenterrobles, asegura que tanto él como su pareja, Joshua Solaz, han sido víctima de un ataque homófobo por parte de una vecina de la localidad que, después de quejarse de ellos e insultarles, les propinó una serie de puñetazos. "Tengo la necesidad de hacer público que desagradablemente ayer nos tocó vivir una agresión homófoba", relata el afectado en su cuenta de Twitter.

Agresión al alcalde de Fuenterrobles y a su pareja

El alcalde y su pareja regentan un restaurante de la mencionada localidad, y la mujer se había quejado en repetidas ocasiones por la cantidad de humo que desprende la campana del establecimiento. Sin embargo, en esta última ocasión, las palabras habrían pasado a los golpes, produciéndose una agresión contra ambos.

"Empieza con el puño cerrado a darnos en la mandíbula a mí, a mi pareja en la cabeza y le rompe las gafas", relata el alcalde, afirmando que sabían que había puesto quejas pero que, sin embargo, no la conocían en absoluto. La agresión no quedó allí, sino que además, la vecina comenzó a insultarles.

Los insultos de la vecina a Adrián y Joshua

"Empieza a decirme si se tiene que dirigir a mí como alcalde, como alcaldesa", explica Álvarez, mientras que Joshua asevera que la mujer agravó sus insultos, llegando a decir"maricones" y "mariconazos de mierda". Tanto Adrián como su pareja trataron de ignorarla, pero el ruido que se generó alertó a los vecinos, que se acercaron al lugar.

En ese momento, asegura el alcalde, "ella empieza a cambiar su versión por completo y a decir: 'Me habéis pegado, me habéis agredido'". Tras el suceso, tomaron la decisión de acudir a comisaría para denunciar a la mujer. No obstante, cuando llegaron descubrieron que la mujer ya les había denunciado a ellos. "Habíamos sido denunciados por esta persona por agresión", afirma.

El alcalde considera que estos insultos con agresión no se habrían producido si no fueran una pareja homosexual. "Si en vez de ser Adrián y Joshua somos Adrián y Carmen, pues posiblemente no se atreve a ponerse delante de mi y a darme un puñetazo", sostiene.

A pesar de lo ocurrido, Adrián siente el apoyo de los vecinos. "Muchas gracias a todos los que nos habéis escrito para mandarnos vuestros ánimos. Esto nos hace cada día más fuertes y nos reafirma en la idea de que hay que continuar luchando por mantener nuestros derechos y libertades y acabar con la lacra de mierda del odio", ha expresado en Twitter.