'Adopta un mayor' ayuda a los afectados por la DANA a recuperar sus hogares

Amparo nos abre por segunda vez las puertas de su casa en el Parque Alcosa de Alfafar (Valencia), uno de los barrios asolados por la DANA del 29 de octubre. En la primera ocasión que entramos a su vivienda hace unos meses el barro todavía cubría las paredes. Hoy no parece el mismo lugar. Amparo nos recibe con una sonrisa en la cara porque, como ella dice, "ahora por fin lo siento como mi hogar".

Ella es una de las afectadas que ha recibido la ayuda de la Fundación 'Adopta a un mayor'. Cristina Fernández, coordinadora de la organización, nos cuenta que en cuanto tuvieron noticia de que Amparo estaba viviendo en una casa completamente arrasada por la riada se pusieron manos a la obra para ayudarla. "Nos pusimos inmediatamente a su servicio", relata.

Amparo asegura emocionada a Antena 3 Noticias "sentirse en una nube". "No puedo expresar con palabras lo que supone la ayuda que me han dado porque el cambio de cómo lo tenía todo a cómo lo tengo ahora en un mes y medio el cambio ha sido radical", confiesa con lágrimas en los ojos. "De no tener nada a tenerlo todo súper bonito", relata. "Tengo 70 años y no sé ni poner un tornillo, me han ayudado en todo", asegura. "Necesitaba sillas, mesa, frigorífico, lavadora, cafetera y otras cosas porque no tenía de nada", apunta.

Según nos explica Fernández, "lo primero que hicimos fue visitar su vivienda para examinar detalladamente todas las necesidades que tenía". Se dieron cuenta de lo "precaria" que era su situación. "Tenía un espacio muy reducido y, en ese mismo, espacio comía y se aseaba porque el resto era todo inhabitable", señala. Así que iniciaron el proceso para que el domicilio de Amparo volviera a ser "un lugar seguro, amable y donde ella sintiera su hogar". Para cubrir esas necesidades, contactaron con diversas empresas y particulares que, de manera solidaria, quisieron aportar una donación para comprar materiales y enseres. "Hacía falta comprar electrodomésticos, mobiliario, ropa de hogar, entre otras muchas cosas, porque Amparo lo perdió todo en la dana", lamenta la coordinadora de 'Adopta a un mayor'.

Así es 'Adopta a un mayor'

'Adopta a un mayor' es un movimiento que surgió en Valencia de manera espontánea a raíz de la DANA del 29 de octubre. Su objetivo es ayudar a afectados por la riada de edad avanzada a recuperar sus viviendas y puedan volver cuanto antes a la normalidad. Además de apoyo material les brindan acompañamiento durante todo el proceso de reconstrucción de sus hogares, desde la obra hasta la instalación del equipamiento. En los últimos meses, sus voluntarios han ayudado a 50 personas mayores en situaciones críticas.

