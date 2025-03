El desgarrador testimonio de los familiares de las víctimas de la DANA: "Nadie vino a rescatarnos y mi hijo muerto a mi lado"

Mañana se cumplen cinco meses desde que la devastadora DANA llegó a la zona este de la península. Valencia fue la provincia más afectada. Ese martes 29 de octubre de 2024 las calles de los municipios se habían convertido en ríos, con el agua golpeando con fuerza infraestructuras y llevándose consigo mobiliario urbano, vehículos y vidas.

Aquel día quedará grabado en la memoria, especialmente de aquellas personas que vivieron de cerca la catástrofe natural. El mensaje de alerta a la población no llegó hasta las 20:11 horas, pero para entonces ya era tarde. Cientos de ciudadanos aseguraron haber llamado ese martes al 112 para comunicar las situaciones que estaban viviendo. Pero en aquel momento ese número no estaba operativo.

Los familiares de las víctimas han denunciado que durante la tarde y noche de la DANA no recibieron respuesta por parte del 112. El pasado jueves Ana María Coll, una de los familiares de las víctimas que perdió a su hijo de tres años y a su marido, declaró ante la jueza de Catarroja, persistiendo en que Emergencias no atendió a las llamadas.

Ese martes, Ana María se encontraba en una finca en la que trabajaba su marido cuando "vino un tsunami de repente" que provocó que se derrumbase la mitad con su pareja en el interior. A los pocos minutos se precipitó al vacío junto a sus hijos "con la mala suerte de que a mi hijo le pegó una viga y lo mató en el acto y mi hija sobrevivió conmigo", explicaba a EFE.

Desde ese momento llamaron con dos móviles al 112, pero al otro lado nadie respondía. Durante la noche estuvieron "aguantando el frío, el ruido del agua y la lluvia. Nadie vino a rescatarnos ycon mi hijo muerto a mi lado" ha recordado.

Pide la dimisión del presidente de la Generalitat Carlos Mazón: "Quiero que dimita ese señor -Mazón-, que tenga dignidad, que tenga vergüenza por lo que ha hecho. No quiero ni que me pida perdón, tiene que pagar porque no estaba en su trabajo"

"Ese número no existe"

Otra de las personas a las que no le cogieron el teléfono fue a Victoria: "El teléfono del 112 decía que ese número no existe", ha explicado. Su marido, junto a sus perros, fue arrastrado por las riadas tras buscar refugio en el techo de la vivienda: "la casa se movió y el agua se los llevó a todos".

En el velatorio de su marido le pidió "perdón por mentirla", ya que le decía que iban a ir en su búsqueda, pero lamentablemente desde Emergencias nadie le cogía el teléfono: "Yo le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a buscarte, y era mentira porque no me cogían el teléfono, pero no se lo podía decir y tenía que darle ánimos para que aguantara". Ninguna persona del Gobierno Valenciano se ha puesto en contacto con ella ni con las otras 70 víctimas con las que mantiene contacto.

El pasado martes, los juzgados declararon como fallecidos a dos de los tres desaparecidos de la DANA. La cifra se eleva a 227 personas en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y uno Andalucía. El sábado está convocada una manifestación en la capital valenciana exigiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón por su gestión de la gota fría. "Mienten para salvar su imagen", subraya.

Interrumpida la visita de Mazón

Mazón visitó Castellón con motivo de las fiestas de la Magdalena. Sin embargo, el presidente autonómico fue increado por varias personas a grito de "Mazón dimisión" en la primera parada para ver la gaiata ganadora infantil. La visita se suspendió "al no darse las condiciones mínimas de seguridad para las autoridades y público asistente a la misma", han informado el Gobierno valenciano.

Por otra parte, el ayuntamiento de Castellón ha lamentado y condenado los hechos sucedidos durante la visita del presidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com