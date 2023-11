Se acerca el 'Black Friday', pero mucho ojo: Alertan de una nueva estafa de 'phising' creada con inteligencia artificial

Alertan de una nueva estafa que está haciendo perder mucho dinero a los consumidores. Lo más llamativo es que se trata de un 'phising' por una página web creada un delincuente con inteligencia artificial (IA). Se han suplantado 250 marcas y casi 80 países se han visto afectados. Las ganancias de los ciberestafadores son millonarias.

Se trata de una técnica en que la página, aunque lo parece, no es la original. O te cobran más dinero por el producto o te ofrecen dinero en forma de regalos. Aseguran en la página que el pago es seguro y que te regalan 170 dólares por comprar el producto. En caso de pinchar para ganar ese dinero, te piden datos bancarios y se consuma la estafa.

La Guardia Civil ha alertado que el 'Black Friday' es una oportunidad para los estafadores. Afirman que si todo parece demasiado bueno, bonito y barato, hay que desconfiar. El especialista en ciberdelincuentes en X (antes Twitter) Sp3cTR3 ha desvelado la estafa y dice cómo protegernos ante esta estafa.

¿Cómo protegernos de estas estafas?

Este experto detalla que para protegernos debemos verificar siempre los enlaces a los que nos dirigimos: "Cuidado con el primer enlace de #google ya que los anuncios pueden llevarnos a webs de phishing, también pueden llevarnos a canales de Telegram donde nos pasaran enlaces para hacerla compra".

"En ningún caso debemos comprar fuera de plataformas no verificadas y en caso de hacerlo en ellas, siempre con compradores validados por la plataforma, ya que una de las técnicas es la de mandar enlaces para pagar por fuera de la aplicación oficial", ha escrito en redes.

Regular la IA

La inteligencia artificial (IA) es una realidad que no deja de crecer y sorprendernos. Parece no tener límites y eso tiene sus consecuencias. Expertos llevan alertando de la necesidad de regular esta tecnología, que en las manos equivocadas, puede ser terrible. De momento la comunidad internacional no se pone de acuerdo para una regulación. Aunque se ha dado un paso adelante con la Declaración de Bletchley, primer pacto mundial sobre inteligencia artificial.

"Hay motivos para creer que puede plantear riesgos a la misma escala que una guerra nuclear" advirtió hace semanas el primer ministro británico Rishi Sunak.