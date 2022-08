80.000 estudiantes de FP se quedan sin plaza: "La privada supondría un gran esfuerzo económico"

La Formación Profesional vive un 'boom' sin precedentes en nuestro país: cada vez son más los jóvenes que optan por esta modalidad formativa, siendo este 2022 el año en el que más solicitudes de ingreso se han registrado. Sin embargo, muchas de las personas que se han decantado por la FP denuncian la falta de plazas en todos los centros públicos de España.

La alta demanda ha disparado las notas de corte, algo que ha complicado también el acceso de muchos estudiantes a la Formación Profesional. En Madrid, por ejemplo, los sindicatos han denunciado que alrededor de 18.000 personas se han quedado fuera de este nuevo curso, una cifra algo inferior a Cataluña: allí se calcula que unos de 25.000 estudiantes se han quedado sin plaza en un centro público.

Muchos de ellos aseguran estar aún en lista de espera y resaltan la necesidad de apostar por la educación pública. En estos últimos años, los centros privados en España han aumentado la demanda de sus grados medios y superiores tras este 'boom'. Sin embargo, muchos de los estudiantes que se han quedado fuera denuncian la falta de recursos económicos para poder acceder a la enseñanza privada y explican que para algunos no es una opción. "En ningún momento me he planteado estudiar en un centro privado. Supondría un gran esfuerzo económico", asegura una afectada.

¿Por qué este auge de la FP?

La pregunta es por qué este aumento de la demanda, que se multiplica año tras año. El motivo principal es la salida laboral y la cercanía al mercado de trabajo. "En la actualidad, la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo", aseguran desde el Ministerio de Educación.

El dueño de una empresa de electricidad, por ejemplo, asegura que el 50% de su plantilla ha realizado Formación Profesional. "Muchos de ellos han hechos las prácticas y cuando han terminado sus estudios se han quedado a trabajar desde el minuto uno", explica.

En este nuevo curso, un total de 150 ciclos formativos, con contenidos teóricos y prácticos, se ofertarán en todo el territorio español.