El 80% de los jóvenes piensa que el medioambiente es el principal problema de España, según un estudio

La Fundación SM ha realizado un estudio llamado “Jóvenes españoles 2021. Ser joven en tiempos de pandemia”. Una investigación que recoge la realidad de chicos y chicas entre 15 y 29 años, tras los efectos de la pandemia de coronavirus que han terminado por cambiar nuestra forma de vivir.

Una de las primeras y más importantes conclusiones es que la educación, la salud y la familia son los pilares fundamentales de los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de la educación, el 68% afirma que les aporta valores, el 66 % conocimientos útiles y el 61 % aprendizaje para convivir democráticamente.

La familia es otra cosa que los jóvenes perciben como fundamental, el 50% asegura que se refugia en ella en momentos díficiles de la vida y el 52% encuentra apoyo cuando fallece un familiar.

Preocupación por la igualdad de género y el medioambiente

La igualdad de género supone uno de los temas que más preocupan a los adolescentes, hasta el 90% afirma que le importa mucho. Casi la mitad de los encuestados piensan que las mujeres siguen estando por debajo de los hombres en el salario(46%) y que se sigue siendo desigual en el reparto de tareas en casa (42%).

8 de cada 10 jóvenes considera que el cambio climático es el problema más importante que hay en España, mientras que el 20% piensa que es exagerado.

Nivel de vida, emigrar al extranjero...

El 46 % considera que tendrán una mejor vida que la de sus padres, pero el 49 % cree que tendrán muchas dificultades para trabajar en lo que les guste, para conseguir una vivienda adecuada (48 %) y para formar una familia (41 %). Por eso, más de la mitad de los jóvenes está seguro de que tiene que salir fuera de España para tener un buen nivel de vida.

Otra de las conclusiones curiosas del estudio es la valoración de la amistad, solo el 49 % considera importante a los amigos ya que utilizan las redes sociales para relacionarse con otras personas.

La política es otro de los temas candentes del estudio, y los resultados no son muy esperanzadores. 7 de cada 10 encuestados piensan que los políticos no toman en cuenta a los jóvenes. No obstante, más del 60% está seguro de que participar en política contribuye a hacer una sociedad mejor.