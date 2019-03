'Supermujeres Superinventoras', 90 historias de mujeres revolucionarias en el nuevo libro de Sandra Uve

El libro 'Supermujeres Superinventoras' da visibilidad a 90 mujeres que revolucionaron el mundo. Ellas inventaron muchas de las cosas que utilizamos diariamente como el Wi-Fi o el e-book. Pero no solo inventaron, también lucharon contra los límites que les ponía la vida.

La sociedad española no está habituada a ver nombres de mujeres en los libros, pero eso no significa que no hayan hecho historia. En el colegio siempre han hablado de científicos como Albert Einstein o de filósofos como Platón. Pero ya no quedan excusas para dejar a un lado de la historia a mujeres como: Ada Lovelace (fue la primera programadora informática), Martha Coston (inventó las bengalas luminosas) o Sarah Mather (inventó el Telescopio para los submarinos). Sandra Uve ha escrito un libro en el que las mujeres son las protagonistas.

En el libro se pueden encontrar 12 nombres de españolas entre ellas: Pilar Mateo (pintura anti-plagas), Fermina Orduña (primera española en registrar una patente e inventora de un carro especial para vender a domicilio leche recién ordeñada) y Celia Sánchez-Ramos (creadora del primer sistema de seguridad basado en el reconocimiento de la córnea).

Según Uve la inventora más relevante de su libro es Rosalind Franklin. Ella a parte de conseguir algo revolucionario, obtener una fotografía del ADN mediante difracción de rayos X, tuvo que hacerle frente a varios retos como el acoso laboral y la exclusión social. Sus tres compañeros de laboratorio le robaron la investigación. Después presentaron su descubrimiento como candidatura del Premio Nobel. Franklin lo denunció, la candidatura prosperó y ellos ganaron. Después de esto, se dedicaron durante años y años a vapulearla en prensa.

Otra historia curiosa es la de Mae Jemison. Ella descubrió su vocación viendo un capítulo de Star Treck y le dijó a su madre: mamá quiero ser astronauta. Su madre le contestó que eso era imposible ya que era mujer y además afroamericana. Pero contra todo pronóstico, fue la primera mujer afroamericana en llegar al espacio.

Sandra Uve ha recopilado más de 3.000 vidas de mujeres, aunque en esta obra recopila el perfil de 90, que demuestran que "si te lo propones, puedes conseguirlo todo”.

