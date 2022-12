15 propósitos de año nuevo originales y divertidos para cumplir en 2023

Le quedan horas a 2022 y hay quienes apuran los últimos minutos para cumplir con los propósitos de este año que ya se acaba. Otros, se centran en el año que está a punto de entrar. Lo cierto es que, el gran porcentaje de personas se han dejado en el tintero decenas de 'retos' por cumplir. Para que no vuelva a ocurrir , te damos unas ideas de propósitos a los que no podrás decir que no.

El 80% de la población opta siempre a los planes más típicos para el nuevo año: Comer más sano, ir al gimnasio, aprender un idioma... y un largo etcétera. Los primeros meses del año se suele conseguir cumplir con las propuestas que se hacen, no obstante, según avanza el tiempo se pierde la motivación.

La lista definitiva de propósitos:

Empezar a ahorrar para el viaje de tus sueños . ¿No tienes un viaje pendiente? Seguro que sí, puedes irte en compañía, de manera solitaria y descubrir el mundo.

. ¿No tienes un viaje pendiente? Seguro que sí, puedes irte en compañía, de manera solitaria y descubrir el mundo. Hacer más deporte . Pero, no cualquier deporte. Arriésgate y empieza a dar rienda suelta a tu imaginación, salta en paracaídas. Haz ballet, baile o boxeo. Innova. Hay gimnasios como 'B3B' que combinan 'Boxeo, bicicleta y ballet'. Un reto para 2023 en el que ponerte 'fit' sin perder las diversión.

. Pero, no cualquier deporte. Arriésgate y empieza a dar rienda suelta a tu imaginación, salta en paracaídas. Haz ballet, baile o boxeo. Innova. Hay gimnasios como 'B3B' que combinan 'Boxeo, bicicleta y ballet'. Un reto para 2023 en el que ponerte 'fit' sin perder las diversión. Leer más libros . Últimamente carecemos de tiempo de calidad, la realidad es que estamos leyendo a todas horas la pantalla de los móviles, pero leer un libro y devorar historias puede ser reto a la altura de este año. Aunque, si crees que vas a dejar mucho tiempo en ello, puedes optar por los audiolibros.

. Últimamente carecemos de tiempo de calidad, la realidad es que estamos leyendo a todas horas la pantalla de los móviles, pero leer un libro y devorar historias puede ser reto a la altura de este año. Aunque, si crees que vas a dejar mucho tiempo en ello, puedes optar por los Escribir un blog . Le puedes dar 'caña' a las redes sociales y sacar tu 'influencer' interno. Hazlo por y para ti.

. Le puedes dar 'caña' a las redes sociales y sacar tu 'influencer' interno. Hazlo por y para ti. Quedar más a menudo con amigos . Dedicarnos tiempo y dedicar vida. El tiempo no vuelve y la misión principal es pasar tiempo con los "nuestros". Haz un balance del tiempo que has aprovechado con tus amigos o familiares en 2022 ¿Te compensa?

. Dedicarnos tiempo y dedicar vida. El tiempo no vuelve y la es pasar tiempo con los "nuestros". Haz un balance del tiempo que has aprovechado con tus amigos o familiares en 2022 ¿Te compensa? Decir más veces "te quiero". No te calles nada. "Vales más por lo que callas, que por lo que dices" en este caso, "exprésate" no te calles.

Beber menos alcohol. Puedes comenzar a probar otras opciones más sanas, como las opciones 'light' de las bebidas más típicas. Ya no hay excusas.

alcohol. Puedes comenzar a probar otras opciones más sanas, como las opciones 'light' de las bebidas más típicas. Ya no hay excusas. Usar menos el móvil. ¿Crees que es imposible? Hay aplicaciones que te ayudan a dejar de usarlo. Sí, como lees, aplicaciones para dejar de usar el propio móvil, como 'Forest' una app que te ayuda a estar concentrado mientras creas un bosque en miniatura : si abres una pestaña o app que no debes tu árbol morirá, mientras que si cumples los tiempos de concentración que establezcas, aumentarás su tamaño. Además, cada árbol virtual se convierte en donaciones para plantar un árbol real.

el móvil. ¿Crees que es imposible? Hay aplicaciones que te ayudan a dejar de usarlo. Sí, como lees, aplicaciones para dejar de usar el propio móvil, como 'Forest' una app que te ayuda a estar concentrado : si abres una pestaña o app que no debes tu árbol morirá, mientras que si cumples los tiempos de concentración que establezcas, aumentarás su tamaño. Además, cada árbol virtual se convierte en donaciones para plantar un árbol real. Planta un árbol . Colabora con el medioambiente. Puedes cuidar una planta en casa, puede llegar al ser complicado.

. Colabora con el medioambiente. Puedes cuidar una planta en casa, puede llegar al ser complicado. Hazte 'Tiktoker'. Márcate unos bailes a la par que hacer ejercicio, te entretienes.

Antes de continuar, recuerda que las metas elevadas suelen causar que renuncies antes de tiempo, causa frustración y en algunos puede provocar frustración.

Aprende a decir que " no ". Es un reto. A menudo, no saber negarse puede provocar que nos manipulen. 2023 es el año para que te hagas valer.

". Es un reto. A menudo, no saber negarse puede provocar que nos manipulen. 2023 es el año para que te hagas valer. Prueba platos nuevos y cocina . Siéntete un chef y si sale mal, podrás decir que lo has probado.

. Siéntete un chef y si sale mal, podrás decir que lo has probado. Sé más organizado. Cómprate una agenda bonita o usa una app que te motive.

Algunos propósitos más "complicados"...



No cuentes la misma historia de siempre en las reuniones familiares. ¿2023 viene con muchas reuniones? No caigas en la monotonía y renueva.

de siempre en las reuniones familiares. ¿2023 viene con muchas reuniones? No caigas en la monotonía y renueva. Piensa y cambia tus contraseñas... Evita que sean la típica "contraseña" u "hola".

Para acabar. El año no necesita más propósitos. Necesita implicación. Y tú, ¿agregarías algo a esta lista? ¡Feliz Año Nuevo!