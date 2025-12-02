China prohíbe la exportación de carne de cerdo a Barcelona y mantiene el comercio con el resto de España

La aparición de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes de la provincia de Barcelona ha generado alarma en el sector porcino español y ha puesto en riesgo parte de las exportaciones nacionales. Sin embargo, gracias a un acuerdo bilateral firmado recientemente, China ha decidido aplicar una estrategia de "regionalización" que limita la prohibición de carne de cerdo española únicamente a la zona afectada.

Según informan fuentes oficiales, China ha suspendido la importación de carne de cerdo procedente exclusivamente de 12 empresas radicadas en la provincia de Barcelona, tras la confirmación de varios casos de PPA en fauna silvestre.

China aplica la regionalización

El resto del territorio español, hasta ahora libre de contagios, podrá continuar exportando normalmente, lo que supone un alivio significativo para el sector. El ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha destacado la importancia de que la regionalización haya sido aceptada por las autoridades chinas para proteger las exportaciones del resto de España.

Este sistema de compartimentación fue aprobado apenas hace unas semanas con el propósito de evitar cierres totales del mercado porcino ante brotes localizados, una medida clave dado que China representa uno de los principales compradores de carne de cerdo española.

Impacto económico y alcance real de las restricciones

El sector porcino español genera exportaciones de aproximadamente 9.000 millones de euros al año, de los cuales una parte significativa está destinada a mercados externos a la Unión Europea (UE). Precisamente, gracias a la regionalización, alrededor del 40‑45 % de las exportaciones no comunitarias se salvan de las restricciones, ya que provienen de zonas no afectadas por el brote. No obstante, la situación sigue siendo preocupante y de las 12 empresas en Barcelona sujetas a la suspensión, se han bloqueado más de un centenar de certificados sanitarios de exportación hacia unos 40 países tras la detección del brote.

Mercados importantes como Japón, México o Reino Unido han cerrado temporalmente sus importaciones de cerdo español, al no aceptar la regionalización.

Por su parte, el Gobierno y las autoridades sanitarias españolas han subrayado que por ahora no hay ningún caso confirmado en granjas comerciales. Los positivos detectados proceden de jabalíes salvajes en una zona cercana al Parque de Collserola.

Aun así, se ha activado un plan de contención que incluye vigilancia, restricción de movimientos en la zona, seguimiento de fauna silvestre y refuerzo de controles.

Reacciones del sector y medidas del Gobierno

Para el sector porcino, la decisión china representa una "buena noticia" que permite mitigar el golpe económico, según Planas. Sin embargo, muchas dudas como la incertidumbre sobre la evolución del brote, la reacción de otros mercados internacionales y la posible pérdida de confianza de los consumidores generan preocupación.

El ministro Planas ha pedido tranquilidad, recordando que la PPA no representa peligro para la salud humana, y ha prometido que España trabajará intensamente para contener el foco y recuperar cuanto antes la normalidad exportadora.

De momento, la apuesta por la regionalización parece haber salvado gran parte del mercado exterior español para la carne de cerdo. Pero el futuro dependerá de la evolución del brote en Barcelona, de la capacidad de control en fauna silvestre, de la respuesta internacional y de la confianza del consumidor.

