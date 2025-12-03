Josep María Mainat y su tratamiento para revertir el envejecimiento: más de 200.000 euros en inyecciones de testosterona

La nueva imagen de Josep María Mainat ha dado mucho de qué hablar. A punto de cumplir lo 80 años, el productor ha sorprendido con una imagen más rejuvenecida, algo con el que evidencia su notorio cambio físico.

¿Qué hay detrás de esta cambio físico? Tal y como ha revelado la presentadora Patricia Pardo, el catalán habría invertido hasta 200.000 euros en un tratamiento con el que busca frenar el paso del tiempo. Se trataría de un proceso basado en inyecciones de testosterona o de hormonas de crecimiento que puede ser peligroso.

Mainat ya dejó caer en alguna ocasión su intención de alargar su vida. "Yo era una persona que siempre había dicho que quería vivir 120 años en perfecto estado de salud. Y estoy viendo que la vida, cuando te pega un pequeño palo y tienes una cierta edad, lo notas mucho más", confesó en Catalunya Radio.

¿Qué dicen los médicos con respecto al uso de terapia en testosterona?

Tal y como cuenta la organización dedicada a la medicina Mayo Clinic, los beneficios con respecto al uso de testosterona como terapia no están claros.

Cabe señalar que la testosterona tiene un papel clave en el organismo de los varones, ya que permite desarrollar características sexuales secundarias del varón y tiene un papel relevante en la fertilidad, tal y como cuenta el doctor Juan Manuel Corral, consultor en uroandrología del Hospital Clínic de Barcelona, en declaraciones a La Vanguardia. Los niveles de testosterona disminuye de forma progresiva con la edad a partir de los 40 o 45 años.

"(La disminución de la testosterona) es muy progresiva y variable, y eso hace difícil establecer si hay un hipogonadismo. Además, la correlación entre niveles síntomas no es muy buena: personas con niveles bajos de testosterona pueden no tener síntomas, y otros con mejores niveles, tener más problemas", cuenta Mireia Mora, endocrinóloga del Hospital Clínic en La Vanguardia.

¿En qué casos se utiliza la terapia de testosterona?

La terapia de reemplazo de testosterona se puede realizar a través de métodos como inyecciones o geles, puede mejorar los signos y síntomas de nivel bajo de testosterona.

Según MedlinePlus, la inyección de testosterona se utiliza para tratar los niveles bajos o nulos de testosterona, estimular la pubertad en varones con retraso puberal y ciertos tipos de cáncer de mama. Entre los efectos secundarios que de este tratamiento se encuentra el acné, dolor, enrojecimiento, cansancio, aumento de peso, dolor de cabeza, de articulaciones y de espalda.

