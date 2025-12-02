Tu sangre puede predecir si vas a sufrir un brote psicótico

Un estudio llevado a cabo por el Hospital Universitari Institut Pere Mata, el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili y la Universitat Rovira i Virgili determina que nuestra sangre podría predecir el riesgo de sufrir un trastorno psicótico.

La investigación, publicada en la revista Brain, Behavior and Immunity–Health, ha identificado un total de 32 proteínas que se encuentran presentes en la sangre y estarían asociadas al riesgo de desarrollar un brote psicótico.

Además, los resultados de este estudio pueden suponer un gran paso a la hora de detectar y diagnosticar este tipo de patologías en el futuro, tal y como afirman los propios autores de la investigación.

Otros factores que influyen

No obstante, este tipo de diagnósticos, que afectan a más de un 1% de la población, no están asociados a una única causa, sino que dependen de varios elementos como la genética o los factores ambientales.

Varios ejemplos de estos factores ambientales podrían ser el contexto socioeconómico en el que se desarrolla una persona, el consumo de sustancias estupefacientes o, por ejemplo, haber sufrido maltrato durante la infancia.

El estudio determina que "las 32 proteínas identificadas en sangre podrían servir para determinar si una persona está en riesgo de desarrollar un trastorno psicótico, y también para facilitar el diagnóstico una vez ya se ha manifestado. Algunas de estas proteínas también están asociadas a la gravedad de síntomas derivados del trastorno, como las alucinaciones, el aislamiento social o la ansiedad".

Además, estas proteínas identificadas por los expertos también están relacionadas con las tareas "mentales" del cerebro propias del funcionamiento cognitivo de cada persona, como por ejemplo la capacidad de concentración, el razonamiento o la memoria.

Los investigadores aseguran que, "además de facilitar la detección y el diagnóstico, podrían indicar el alcance de los síntomas y en qué medida están afectadas las capacidades cognitivas del cerebro".

182 voluntarios participan en el proyecto

Un tota de 182 personas han participado en el estudio de forma voluntaria, empleando una tecnología que permite medir un gran número de proteínas en muestras del tamaño de una gota de sangre.