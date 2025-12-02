Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Investigación

Tu sangre puede predecir si vas a sufrir un brote psicótico

El estudio identifica 32 proteínas presentes en la sangre y asociadas al riesgo de sufrir un trastorno psicótico. El resultado de la investigación puede suponer un gran paso a la hora de detectar y diagnosticar este tipo de patologías.

An&aacute;lisis de sangre, imagen de archivo

Análisis de sangre, imagen de archivoFreepik

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Un estudio llevado a cabo por el Hospital Universitari Institut Pere Mata, el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili y la Universitat Rovira i Virgili determina que nuestra sangre podría predecir el riesgo de sufrir un trastorno psicótico.

La investigación, publicada en la revista Brain, Behavior and Immunity–Health, ha identificado un total de 32 proteínas que se encuentran presentes en la sangre y estarían asociadas al riesgo de desarrollar un brote psicótico.

Además, los resultados de este estudio pueden suponer un gran paso a la hora de detectar y diagnosticar este tipo de patologías en el futuro, tal y como afirman los propios autores de la investigación.

Otros factores que influyen

No obstante, este tipo de diagnósticos, que afectan a más de un 1% de la población, no están asociados a una única causa, sino que dependen de varios elementos como la genética o los factores ambientales.

Varios ejemplos de estos factores ambientales podrían ser el contexto socioeconómico en el que se desarrolla una persona, el consumo de sustancias estupefacientes o, por ejemplo, haber sufrido maltrato durante la infancia.

El estudio determina que "las 32 proteínas identificadas en sangre podrían servir para determinar si una persona está en riesgo de desarrollar un trastorno psicótico, y también para facilitar el diagnóstico una vez ya se ha manifestado. Algunas de estas proteínas también están asociadas a la gravedad de síntomas derivados del trastorno, como las alucinaciones, el aislamiento social o la ansiedad".

Además, estas proteínas identificadas por los expertos también están relacionadas con las tareas "mentales" del cerebro propias del funcionamiento cognitivo de cada persona, como por ejemplo la capacidad de concentración, el razonamiento o la memoria.

Los investigadores aseguran que, "además de facilitar la detección y el diagnóstico, podrían indicar el alcance de los síntomas y en qué medida están afectadas las capacidades cognitivas del cerebro".

182 voluntarios participan en el proyecto

Un tota de 182 personas han participado en el estudio de forma voluntaria, empleando una tecnología que permite medir un gran número de proteínas en muestras del tamaño de una gota de sangre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El origen de la peste porcina africana podría estar en un bocadillo de embutido

Peste porcina

Publicidad

Salud

Análisis de sangre, imagen de archivo

Tu sangre puede predecir si vas a sufrir un brote psicótico

Vacuna de la gripe

Galicia pone en marcha un ensayo clínico sobre la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en mayores

La inyección contra la obesidad podría no estar financiada

La OMS da luz verde a los nuevos fármacos adelgazantes, como Ozempic y Wegovy

Peste porcina
Peste porcina

China prohíbe la exportación de carne de cerdo a Barcelona y mantiene el comercio con el resto de España

Peste porcina
PESTE PORCINA

El origen de la peste porcina africana podría estar en un bocadillo de embutido

Gripe porcina
Peste porcina

El veterinario Juan José Badiola, sobre el brote de peste porcina: "Es el peor brote en 30 años"

La peste porcina africana, que afecta gravemente en Cataluña, preocupa a muchos expertos que se atreven a vaticinar como podría afectar el aumento de esta situación.

Un gran lazo rojo, símbolo de la lucha contra el sida
Sida

Día Mundial del Sida: recordar para no retroceder

Cada 1 de diciembre, el lazo rojo vuelve a recordarnos que el VIH sigue presente. La enfermedad que marcó a toda una generación ha dejado de ser una sentencia de muerte, pero el riesgo no ha desaparecido.

Juan José Badiola

El veterinario Juan José Badiola advierte que la peste porcina es un virus muy letal: "El problema es que no hay vacunas"

Vacuna de la gripe

Galicia activa un plan especial para vacunar contra la gripe a 33.000 personas de 60 a 69 años ante el adelanto de la ola epidémica

Imagen del actor estadounidense Richard Gere durante el acto de Fundación Aladina

Richard Gere firma la primera piedra del gimnasio pediátrico más grande de España

Publicidad