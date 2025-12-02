Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La OMS da luz verde a los nuevos fármacos adelgazantes

La decisión de la Organización Mundial de la Salud de incluir los medicamentos para la pérdida de peso en sus guías oficiales supone un punto de inflexión. Así el organismo reconoce la obesidad como un problema crónico que requiere tratamientos sostenidos y accesibles para todas las personas.

La inyecci&oacute;n contra la obesidad podr&iacute;a no estar financiada

La inyección contra la obesidad podría no estar financiadaEFE

Yolanda Durán
Publicado:

La Organización Mundial de la Salud ha dado luz verde a una guía que reconoce el uso de medicamentos adelgazantes, como Ozempic y Wegovy, como parte del tratamiento clínico de la obesidad. Esta decisión no solo legitima el papel de estos fármacos dentro de la medicina moderna, sino que también subraya la necesidad de integrarlos en estrategias de salud pública más amplias. La guía insiste en que estos tratamientos deben administrarse bajo supervisión profesional y complementarse con cambios en la alimentación, mayor actividad física y apoyo psicológico.

El reconocimiento de estos fármacos como herramientas terapéuticas relevantes representa un cambio de paradigma: la obesidad deja de centrarse exclusivamente en los hábitos individuales y se entiende como una enfermedad con bases biológicas, sociales y ambientales. La intención es que los países comiencen a trabajar para hacerlos accesibles de forma equitativa, especialmente para las poblaciones con menos recursos.

La obesidad, un desafío global

El impacto de esta enfermedad, la obesidad, sigue creciendo. Actualmente, más de mil millones de personas conviven con obesidad en el mundo y las cifras continúan en aumento. Los expertos calculan que cada año mueren alrededor de 3 millones de personas por complicaciones vinculadas al exceso de peso, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas respiratorios y determinados tipos de cáncer. Este panorama convierte a la obesidad en una de las amenazas más importantes para la salud del siglo XXI.

Claves para el futuro

Aunque el avance es significativo, la implementación real plantea desafíos. El precio de estos fármacos, la disponibilidad limitada y la capacidad de los sistemas sanitarios para garantizar un seguimiento adecuado siguen siendo obstáculos importantes. Los especialistas advierten que no son una solución aislada, solo funcionan de forma óptima dentro de un abordaje integral y sostenido en el tiempo. La decisión de la organización abre una puerta esperanzadora, pero la batalla contra la obesidad necesitará voluntad política, inversión, educación y un enfoque equitativo.

