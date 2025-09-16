Una vacuna española abre la puerta a la prevención del asma

Una vacuna española puede revolucionar el tratamiento contra el asma. La investigación realizada por el grupo 'Vacunas y Células Dendríticas' del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid demuestra que la vacuna MV130 también protege contra los ácaros por lo que puede ser clave para tratar este tipo de asma. La vacuna esarrollada por la empresa española Inmunotek ya ha mostrado su eficacia contra la bronquiolitis infantil.

Es la primera vez que demuestran que la vacuna MV130 previene el desarrollo de asma alérgica eosinofílica en modelos animales, con una protección que perdura hasta nueve semanas después de finalizar el tratamiento.

El trabajo, dirigido por el profesor Óscar Palomares, ha sido publicado en la revista 'Nature Communications' y se ha realizado en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek). Estas investigaciones forman parte de la tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid.

Una vacuna contra el asma

Los resultados revelan que la vacuna MV130 promueve respuestas inmunitarias innatas y adaptativas no patológicas frente a los alérgenos del polvo de ácaros, responsables del asma eosinofílica.

"Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, clave en la respuesta inmune", recoge 'Europa Press'. Este trabajo posiciona a la vacuna como candidata ideal para futuros ensayos clínicos que validen su aplicación en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

La investigación sigue dentro del proyecto público-privado CPP2023-010425 (UCM-Inmunotek, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y un nuevo doctorado industrial concedido por la Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.