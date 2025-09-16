Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

ASMA

Una vacuna española abre la puerta a la prevención del asma

La vacuna ya demuestra su eficacia en bronquiolitis infantil.

Imagen de archivo de una persona vacunándose

Vacuna asma | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Una vacuna española puede revolucionar el tratamiento contra el asma. La investigación realizada por el grupo 'Vacunas y Células Dendríticas' del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid demuestra que la vacuna MV130 también protege contra los ácaros por lo que puede ser clave para tratar este tipo de asma. La vacuna esarrollada por la empresa española Inmunotek ya ha mostrado su eficacia contra la bronquiolitis infantil.

Es la primera vez que demuestran que la vacuna MV130 previene el desarrollo de asma alérgica eosinofílica en modelos animales, con una protección que perdura hasta nueve semanas después de finalizar el tratamiento.

El trabajo, dirigido por el profesor Óscar Palomares, ha sido publicado en la revista 'Nature Communications' y se ha realizado en colaboración con la doctora Laura Conejero y el doctor José Luis Subiza (Inmunotek). Estas investigaciones forman parte de la tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid.

Una vacuna contra el asma

Los resultados revelan que la vacuna MV130 promueve respuestas inmunitarias innatas y adaptativas no patológicas frente a los alérgenos del polvo de ácaros, responsables del asma eosinofílica.

"Este efecto se produce mediante mecanismos de reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, clave en la respuesta inmune", recoge 'Europa Press'. Este trabajo posiciona a la vacuna como candidata ideal para futuros ensayos clínicos que validen su aplicación en la prevención y tratamiento del asma alérgica eosinofílica.

La investigación sigue dentro del proyecto público-privado CPP2023-010425 (UCM-Inmunotek, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y un nuevo doctorado industrial concedido por la Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

¿Sabrías hacer una RCP? La urgente necesidad de enseñar primeros auxilios en las escuelas y centros

Maniobra RCP

Publicidad

Salud

Música y ciencia al unísono para sanar

Música y ciencia al unísono para sanar

Imagen de archivo de una persona vacunándose

Una vacuna española abre la puerta a la prevención del asma

Luz infrarroja para mejorar la reparación de los daños en el ADN

Luz infrarroja para mejorar la reparación de los daños en el ADN

Imagen de una persona ciega caminando con un bastón.
Avances médicos

Un hombre ciego recupera la vista gracias a una cirugía que usa un diente como implante ocular

Imagen de archivo de una cirugía
TOC

Operar el TOC: la neurocirugía como salida del laberinto

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos
Ataque cardíaco

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Un estudio de investigadores de Finlandia y Oxford ha descubierto que infecciones tan comunes como la gripe o las urinarias pueden actuar como detonantes de ataques cardíacos al activar bacterias ocultas en las arterias y provocar una respuesta inflamatoria peligrosa.

Candida Auris, el hongo 'asesino' resistente a los fármacos
Alerta sanitaria

España lidera las infecciones por el hongo 'candida auris' en Europa: puede llegar a provocar la muerte

De los 4.000 casos detectados en la última década, casi la mitad son españoles. El hongo es multirresistente, sobrevive en superficies y afecta especialmente a pacientes con las defensas bajas.

Medidor de insulina

Sanidad alerta de un posible fallo de serie en bombas de insulina

El aguacate, aliado para la vuelta al cole

El aguacate, el mejor aliado para la vuelta al cole: "Favorece el desarrollo cognitivo y la concentración"

Sandra Golpe, presentadora y directora de Noticias 1

Sandra Golpe, sobre las migrañas: "Siempre tengo miedo a que me entre en directo porque me inhabilita totalmente"

Publicidad