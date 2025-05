¿Puede el cannabis reparar el daño pulmonar en el asma? Un estudio de la UCM muestra resultados prometedores

El asma es una de las enfermedades inflamatorias crónicas más comunes en el mundo que afecta a millones de personas, desde niños hasta adultos. Su origen es complejo y multifactorial, involucrando infecciones virales, alérgenos y una desregulación del sistema inmunitario, lo que hace que encontrar tratamientos efectivos y duraderos sea todo un reto para la medicina actual.

Sin embargo, una investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sorprendido con resultados positivos al comprobar que el uso de un cannabinoide sintético llamado WIN55,212-2 sirve para reparar el daño en el epitelio bronquial, la barrera natural que protege nuestras vías respiratorias.

El epitelio bronquial es la primera línea de defensa frente a agentes externos que pueden desencadenar o agravar el asma, como virus y alérgenos. Cuando esta barrera se daña, las vías respiratorias quedan más expuestas y los síntomas empeoran.

El estudio liderado por la UCM y publicado en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology, demuestra que WIN55,212-2 puede restaurar el epitelio bronquial dañado, especialmente tras infecciones virales y procesos inflamatorios típicos de la alergia.

Este cannabinoide actúa reduciendo el estrés oxidativo provocado por la inflamación y bloqueando la activación de STAT6, una molécula en el desarrollo de los síntomas asmáticos. Según Óscar Palomares, investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UCM, "encontrar fármacos que restauren la integridad del epitelio bronquial es una de las líneas de investigación más prometedoras para tratar el asma y otras enfermedades inflamatorias".

Para llegar a estos resultados, los investigadores trabajaron con modelos preclínicos tanto humanos como animales. Utilizaron cultivos de células epiteliales bronquiales humanas en condiciones que imitan el ambiente natural de los pulmones y crearon bronquios en 3D (broncoesferoides) para estudiar de manera más precisa cómo WIN55,212-2 ayuda a reparar el tejido dañado. También validaron sus investigaciones en modelos animales de asma, que confirmaron la eficacia del compuesto.

Nueva vacuna

El equipo de la UCM continúa investigando los mecanismos moleculares que causan el daño en el epitelio bronquial y cómo los cannabinoides pueden ayudar a restaurarlo. Entre sus proyectos está el desarrollo de una vacuna de nueva generación basada en cannabinoides, en colaboración con el grupo de Química Médica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM. El objetivo final es avanzar hacia aplicaciones clínicas que puedan ofrecer nuevas y mejores opciones para quienes padecen asma.

Palomares, uno de los investigadores principales del estudio, explica que el siguiente paso es "seguir profundizando en el conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en las alteraciones epiteliales en asma a nivel de célula única, así como en la capacidad de los cannabinoides y sus receptores para restaurarlos".

¿Qué es un cannabinoide sintético?

Los cannabinoides sintéticos son sustancias creadas en laboratorio que imitan, químicamente, a los compuestos que se encuentran de forma natural en la planta de cannabis. Aunque estas sustancias pueden parecerse al cannabis en su composición, en la práctica suelen tener efectos muy distintos en el cuerpo.

