Una terapia pionera con aves rapaces impacta positivamente en el ánimo de los enfermos de alzhéimer

Hoy es un día muy especial en el centro de día que la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) tiene en el barrio de Benicalap de la capital del Túria. Y es que cada vez que Atenea, Messi, Furby y Baltasar vienen de visita a este edificio es una fiesta para quienes pasan sus horas en su interior. Una lechuza común, un búho de Bengala, un autillo cariblanco y un cárabo de Bataraz. No son superhéroes con poderes imposibles aunque varios neurólogos reconocen estar "impresionados" ante el efecto terapéutico que provocan en personas con algún tipo de deterioro cognitivo. Un "impacto positivo" que Javier Benlloch lleva comprobando desde hace muchos años. Las aves rapaces son capaces de "captar su atención" de una manera "casi magnética".

Benlloch es uno de los fundadores de 'Magic Eagle'. Actualmente su delegado en Valencia y Castellón. Su nombre traducido del inglés es 'Águila Mágica'. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 2013 ayudando a personas a mejorar su estado y bienestar a través del contacto con animales. Trabajan mano a mano con psicólogos, neurólogos y terapeutas para diseñar las dinámicas de grupo.

"Siempre hay una primera reacción de sorpresa y después de calma en todas las personas que interactúan en las sesiones", describe Benlloch. Según indica, "los propios médicos nos han dicho aquello de 'si no lo veo no lo creo' después de una terapia con aves". "Las caras de asombro, a veces incluso, se ponen a llorar y no dejan de estar pendientes a cada uno de sus movimientos", señala. "La reacción que les despierta después hace que estén motivados y se activen, es muy positivo para ellos", afirma.

Ester Recio es animadora sociocultural en AFAV. Cuenta a Antena 3 Noticias que cada vez que realizan un taller con aves rapaces "mejoran su estado anímico porque les proporciona un bienestar general". Recio relata que "parece mentira que estas aves puedan llegar a despertar esas emociones o evocar esos recuerdos para conseguir que personas con agitación pasen a estar más tranquilas o estén el resto del día más alegres".

"Cuando despiertas una emoción tan fuerte en ellos, como la que se desencadena en esta terapia, es más fácil que después las recuerden". "Pueden acariciarlas, tocarlas, darles de comer y eso es muy difícil conseguirlo en un medio diferente al que se crea en este tipo de sesiones". "Gracias a estas terapias no farmacológicas, además de salir de la rutina que eso ya es muy beneficioso para ellos, conseguimos despertar recuerdos que con otras actividades no somos capaces o nos cuesta más conseguir".

Loli es una de las mujeres que ha participado en la terapia. Ha estado muy atenta durante las casi dos horas en las que, ella y el resto de sus compañeros de AFAV, han estado en contacto con las aves. Han podido acariciarlas, darles de comer e, incluso, interactuar con ellas a través de un divertido juego sensorial. "Me ha gustado muchísimo", explica Loli quien añade a continuación, "yo cuando era pequeña vivía con mi familia rodeada de animales".

Victoria participa en estas sesiones desde hace tiempo y es capaz de recordar la "fobia" que tenía a las plumas. "Me daban pánico porque me caí hace mucho tiempo encima de un pavo enorme", rememora mientras acaricia a Atenea. Gracias a estos talleres ha sido capaz de cambiar ese miedo por calma y bienestar. "Me daban terror hasta que vinieron ellos", dice mirando con ternura a Javier y Jéssica Fernández, enfermera de la asociación.

Paco tiene 90 años. Es el más longevo de este grupo de pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer. Se levanta de su sillón sonriendo para acercarse lentamente a Baltasar. Lo acaricia delicadamente durante unos segundos mientras Jéssica lo sostiene con el guante cetrero y le pregunta: "Paco, ¿qué tal la experiencia?" El anciano, emocionado, le responde: "Inenarrable, tenéis un mérito extraordinario".

'Magic Eagle', pioneros en terapias asistidas con aves rapaces

'Magic Eagle' lleva años implementando un proyecto innovador realizando este tipo de terapias. A través de su experiencia han comprobado que las sesiones con aves rapaces logra resultados positivos con distintas patologías neurológicas, trastornos cognitivos, del desarrollo o cualquier diversidad funcional.

Su próximo objetivo es alcanzar un acuerdo de colaboración con alguna institución universitaria o médica para realizar un estudio científico.

