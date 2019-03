Somos lo que comemos y lo heredamos

A seis de cada diez españoles les sobran kilos. Hay personas que se pasan la vida haciendo dietas sin ningún resultado, porque al final siempre vuelven a pesar lo mismo. La respuesta puede estar en alguna alteración de nuestros genes, alteraciones que hemos recibido de nuestros padres.

Las causas de sobrepeso y obesidad están determinadas en un 30% por factores genéticos. De padres a hijos, de generación en generación, el apetito o la forma en la que nuestro cuerpo asimila diferentes alimentos también se puede heredar. Hay un test que nos puede ayudar a conocer la alteración de los genes, eso nos permitirá mejorar la calidad de vida a través de la dieta.

No se trata de buscar intolerancia a un alimento porque eso varia a lo largo de la vida, se trata de determinar nuestra predisposición genética al sobrepeso. Basta tomar una muestra que posteriormente se analiza en el laboratorio. La prueba no la recoge el sistema nacional de salud, cuesta unos 250 euros. Pero hay que recordar que el problema de la obesidad no es sólo genético.