El sol de primavera es tan dañino como el de verano

El hecho de que no haga tanto calor en primavera como en verano no debe llevarnos a engaños, porque el sol está prácticamente igual de alto. Sin embargo nos descuidamos, no utilizamos protección solar y nos quemamos.

La culpa de esto la tiene, según los expertos, la destrucción de la capa de ozono. La consecuencia es que las radiaciones ultravioletas (UV) de esta primavera en el hemisferio norte pueden alcanzar niveles propios del verano.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas ha indicado en un estudio difundido en Viena que la destrucción de la capa de ozono alcanzó un nivel "sin precedentes" en el Ártico, de 40%. "Es la mayor pérdida de ozono en el hemisferio norte desde que se tienen registros", explicó en rueda de prensa Markus Rex, investigador de la atmósfera del instituto alemán Alfred Wegener. "La mayor reducción registrada hasta ahora se produjo a mediados de los años 90 y fue del 30 por ciento", precisó Geir Braathen, científico de la OMM.

El ozono tiene un papel esencial en la filtración de los rayos ultravioletas, que pueden causar cáncer de piel y están también vinculados al debilitamiento del sistema inmune. "La situación no es dramática. En el peor caso no es más que la radiación que se pueda recibir en pleno verano. Pero es un valor alto y la gente tienen que saberlo", explicó Rex sobre los efectos en la salud del aumento de los rayos UV. "No hay que prescindir de actividades en el aire libre. Pero es recomendable tener a mano una crema adecuada y seguir las predicciones de los centros meteorológicos", agregó.