Sanidad va a financiar el PrEP, un fármaco que previene el contagio por VIH

Sanidad va a financiar la Profilaxis Preexposición (PrEP), un fármaco que previene el contagio por VIH. Según ha anunciado la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Julia Del Amo, el ministerio ha llegado a un acuerdo para la inclusión en la financiación pública de esta pastilla.

Del Amo ha anunciado esta novedad en el XI Congreso de la coordinadora, donde ha señalado que ya "se ha dado el último paso, que era la Comisión Interministerial de Precios en el que ha habido un acuerdo favorable para la inclusión de la PrEP en la cartera de Servicios pública".

Desde 2016, está aprobado en España el uso de la combinación de tenofovir con emtricitabina para la prevención del VIH (PrEP), pero todavía no se había tomado una decisión sobre su inclusión en la financiación pública, lo que no quiere decir que no haya personas tomándola por su cuenta. Este fármaco se puede comprar por internet o en una farmacia de un hospital privado.

Del Amo ha precisado que "todavía quedan una serie de trámites" para que sea efectivo, aunque "ya está rodando". En concreto, y partir del acuerdo en la comisión de precios para incluir un fármaco, los laboratorios tienen habitualmente dos semanas para presentar alegaciones y se verá si culmina el procedimiento.