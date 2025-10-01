Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las reinfecciones por COVID-19 duplican el riesgo de que sea persistente en niños, según un estudio

Una investigación publicada en 'The Lancet Infectious Diseases' revela que una segunda infección por coronavirus en menores durante la era ómicron incrementa significativamente los casos con secuelas graves como miocarditis, coágulos, fatiga y daños en órganos.

Covid persistente

Covid persistenteEuropa Press

Un informe publicado en 'The Lancet Infectious Diseases' sugiere que los niños y adolescentes tienen el doble de probabilidades de desarrollar síntomas prolongados y complicaciones médicas tras una reinfección por coronavirus, en comparación con quienes solo lo han contraído una vez.

La investigación fue liderada por el Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, en Estados Unidos. El análisis abarcó los datos de más de 465.000 menores entre el 1 de enero de 2022 y el 13 de octubre de 2023, periodo en el que la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 fue la predominante.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el aumento del riesgo de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que puede debilitar el corazón y, en casos graves, resultar letal. El riesgo de esto fue tres veces mayor después de una segunda infección.

Además, se observó un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, con una probabilidad que se duplica en reinfecciones, así como un incremento de otros síntomas relacionados con el Covid persistente: daños renales, arritmias cardíacas, dolores de cabeza, dolor abdominal y fatiga severa.

Estos resultados demuestran que el coronavirus no siempre es leve en niños y que las reinfecciones pueden conllevar el mismo riesgo que en la primera exposición.

El doctor Ravi Jhaveri, uno de los autores del artículo, subraya el impacto potencial de la vacunación como herramienta de prevención; y es que este estudio refuerza que más dosis de vacunas deberían traducirse en menos infecciones, y menos infecciones deberían significar menos casos de Covid persistente, según dice el doctor.

Además de las secuelas propias del Covid, los expertos alertan sobre una mayor susceptibilidad a otras infecciones virales, bacterianas y fúngicas tras pasar la enfermedad más de una vez.

