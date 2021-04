Rafael Bengoa, médico experto en salud pública: "La vacuna de AstraZeneca ha evitado 10.400 muertos desde diciembre"

Rafael Bengoa, médico experto en salud pública, ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias para hablar sobre las vacunas que se están administrando en España y los problemas que están provocando en algunas personas los efectos secundarios de algunas dosis.

En las últimas semanas algunos países de la Unión Europea han cancelado la vacunación de AstraZeneca en algunos grupos de edad debido a varios casos de trombosis producidos por los efectos de las vacunas.

¿Hay que poner la segunda dosis de AstraZeneca?

R. La idea de mezclar se está haciendo en Inglaterra para ver si se podría utilizar la segunda dosis con otra vacuna pero hasta que no haya conclusiones del ensayo no se puede hacer lo que ha hecho Francia, no se puede dar la segunda dosis de otra vacuna.

¿Ampliaría la edad de vacunación para AstraZeneca?

R. Todas las vacunas me dan mucha confianza y el hecho de que la Agencia Europea del Medicamento esté funcionando tan bien. Si todo esto funciona no nos tendría que dar miedo. En Inglaterra un estudio confirma que la vacuna de AstraZeneca ha evitado 10.400 muertos desde diciembre, por eso hay que recomendar a la gente que la utilize en nuestro país.

¿Qué se está haciendo mal con AstraZeneca?

R. Hay algo que va demasiado rápido, se necesitan dos semanas para evaluar los trombos que han ido sucediéndose en las personas vacunadas, además de las historias clínicas de todas las personas. Pero antes de que ocurra esta evaluación nos lanzamos todos a hacer un juicio sin saber nada, ahí es cuando estamos intentando ir más rápido que la ciencia.