El investigador que descubrió la hepatitis de las ratas, sobre la enfermedad: "Sabemos el origen, pero no la vía de transmisión"

Un grupo de investigadores españoles ha detectado una nueva y desconocida enfermedad hasta la fecha: la hepatitis de las ratas. Muchas personas se preguntan qué está pasando y si estamos o no ante una infección peligrosa. En los últimos días se está hablando de ella, ya que hay más de 40 casos aislados que han padecido o sufren la enfermedad.

Antonio Rivero Juárez es investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas. Junto a otros especialistas, el virólogo ha participado en este trabajo que ha descubierto por primera vez la infección en España. Nos pone en contexto en primer lugar para "no alarmar a nadie", porque aclara que no se trata de un brote, sino de una "enfermedad endémica" -y no epidémica-.

Así descubrieron la patología que está rodeada de misterio

Así, explica que entre los profesionales de la virología generó un gran interés la noticia de un caso de hepatitis en Alemania en el año 2010. Vieron que no era posible que un ser humano estuviera afectado, pero 8 años más tarde se llevaron una gran sorpresa cuando se le diagnosticó el virus a un paciente trasplantado en Hong Kong. "Esto nos llevó a pensar que sí podría afectar a las personas", comenta.

El caso era bastante particular porque se trataba de un paciente trasplantado e inmunodeprimido. Sin embargo, ahora han descubierto que hasta 40 personas han padecido la misma patología en España. "Vimos que afecta a inmunodeprimidos y a inmunocompetentes", es decir, a personas que no tienen una alteración del sistema inmunológico. El problema ha sido la falta de evidencias para dar un diagnóstico claro sobre la enfermedad.

Un grupo de personas que ya tenían una hepatitis aguda de origen desconocido fue sometido a análisis por los investigadores. Mediante las pruebas PCR, detectaron que había hasta 40 individuos que tenían o tienen actualmente el llamado 'virus de las ratas'. "Representaba un 15% de las causas de hepatitis aguda de origen desconocido", subraya el especialista.

Estos son sus síntomas

Los síntomas son casi los mismos que los de cualquier otra hepatitis: vómitos, diarrea y malestar general. Su nombre es diferente porque, tal y como explica el doctor Antonio Rivero, el portador de la infección es la rata, que lo expulsa mediante las heces y la orina. Por ello cuenta que una persona es más consciente cuando tiene contacto con animales grandes como una vaca. En el caso de una rata, el contacto puede haber sido indirecto debido a "la contaminación de las superficies".

En cualquier caso, el investigador aclara que el origen es el mismo. Lo que están estudiando ahora es la vía de transmisión. "La hipótesis que tenemos es que hay una contaminación de alimentos en la superficie y que la persona entra en contacto con el virus por esta vía", señala Rivero.

La investigación ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar el diagnóstico de la enfermedad para que se puedan detectar más casos que hayan quedado fuera del sistema sanitario. "Hay que ir con cautela, lo que estamos investigando es la dimensión real de la infección" para que los pacientes "puedan manejarse clínicamente mejor" y que se sienten las bases en el futuro para "medidas preventivas".

