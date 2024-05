Detectados en España hasta 40 casos de pacientes con 'hepatitis de las ratas'

Existen varios tipos de hepatitis o inflamaciones del hígado causadas por virus. Las más conocidas son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Sin embargo, desde que en el 2018 se conoció el primer caso de un hombre infectado por la hepatitis E o 'hepatitis de las ratas', causada por el virus Rocahepevirus ratti (RHEV), se ha comenzado a hablar de esta nueva enfermedad.

El investigador especializado en hepatitis del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas, el Dr. Antonio Rivero, ha participado en el primer estudio realizado en España en el que se han detectado los primeros casos en diferentes puntos del país.

"Existen muchos pacientes que tienen hepatitis pero que no conocen la causa, a lo que le llamamos hepatitis aguda de origen desconocido, y lo que hemos hecho con este estudio es investigar estos casos de hepatitis desconocidas, utilizando el diagnóstico molecular, para así poder descubrir cuántos de ellos tenían este virus, la hepatitis de las ratas".

El doctor Rivero nos habla de unos 40 casos en diferentes puntos de la península, registrados y estudiados entre el año 2021 y el 2024. Por lo tanto, no se trata de un brote, si no de una serie de casos que han ido dándose a lo largo de esos 3 años. "Los síntomas son similares a los de cualquier hepatitis: Fiebre, vómitos, diarrea..." Y por el momento no tiene tratamiento específico. "Se trata de un virus nuevo, que fue conocido a finales del 2018, por lo que por el momento no tiene tratamiento. Cada virus que produce hepatitis es diferente y al no haber muchos casos por ahora no se han investigado posibles curas, pero puede ser que en un futuro sí, todo depende del número de incidencias".

En cuanto a vías de transmisión, la principal y conocida hasta ahora es la que se produce por medio de las heces de los roedores. En la mayoría de casos, por contacto directo con superficies infectadas o por el contacto directo con los animales. "Nosotros estamos investigando la transmisión por otras posibles vías, como podría ser la transmisión de otras especies animales", explica el doctor.

Esta otra especie serían los cerdos, los cuales pueden tener hepatitis original e infectar por medio de la ingesta de su carne, si se come cruda o poco cocinada. Los investigadores han comparado el virus de las ratas con el de los cerdos y han encontrado grandes similitudes, sin embargo, por el momento lo único que se sabe es que el cerdo es susceptible de contagiarse, pero eso no quiere decir que sea capaz de transmitirlo al ser humano.

