El problema de la salud mental en los jóvenes: "Que el cerebro crea que lo mejor para sobrevivir es morir... imagínate la distorsión"

"Si no cuidas tu salud mental, por más que la vida te sonría, siempre encontrarás una mueca triste en el espejo". La pandemia de la COVID-19 marcó un punto de inflexión en este aspecto. La incertidumbre, el miedo y la sensación de caminar por un alambre hizo que los problemas de salud mental se disparasen. Si bien es cierto, que también logró visibilizar una realidad que aunque no se comentaba, ya existía.

Esta semana se conmemora el Día de la Salud Mental y desde la Newsletter de Antena 3 Noticias centramos nuestra atención en los niños y adolescentes después del informe publicado por Unicef en el que se estima que 4 de cada 10 adolescentes dice haber tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses y de ellos, uno de cada tres no ha hablado con nadie de esto. De la mano de Pedro Sánchez, psicólogo infanto-adolescente de Bmum Neurodesarrollo analizamos el panorama en el que se encuentran nuestros menores y comenzamos recordando qué ocurrió hace no tanto tiempo.

Nos remontamos al 15 de marzo de 2020. La COVID-19 paralizaba el mundo y ese mismo día se iniciaba en España un confinamiento que nadie podía haber imaginado meses antes. "No sabíamos qué iba a pasar, qué no iba a pasar y los adultos, por ser adultos, teníamos más capacidades para gestionar esa situación, pero los niños y adolescentes no tanto. ¿Qué pasó? Sobre todo que teníamos prohibidas una serie de cosas a las que estamos totalmente acostumbrados y habituados, que veíamos como natural el ser capaces de salir a la calle y relacionarnos y, de repente, solo nos podíamos relacionar con la gente de casa y todo lo que era el contacto social más carnal se eliminó por completo. ¿Esto a que llevó? A que muchos niños y adolescentes dependieron de cómo estaba su núcleo familiar. Si el núcleo familiar estaba bien, pues en realidad no tuvieron por qué sufrir mucho esta situación, pero si el núcleo familiar no estaba bien había problemas por ejemplo entre los padres, pues claro 24 horas 7 días a la semana al final todo eso genera mucho malestar, mucha ansiedad que al final los niños la van succionando, se les va pegando y, por lo tanto, aumentó el nivel de estados depresivos, ansiedad, incluso fobias...", explica el doctor Sánchez.

De la noche a la mañana nuestra forma de ser sufrió un hachazo, se nos cortaron las alas y no solo eso, añade el psicólogo: "La única manera de relacionarnos con el mundo era a través de dispositivos, de pantallas, de internet... que tenía su parte buena pero también una parte mala, también se empiezan a generar en muchos casos adicciones".

"Si sobreprotegemos a un niño evitamos que aprenda a afrontar pequeñas frustraciones y le desarrollamos inseguridad"

Solo han pasado 4 años y la pandemia parece cosa del pasado, sin embargo, su huella sigue marcada en todos nosotros. Los trastornos más frecuentes en los niños tienen que ver con la ansiedad, con la depresión. A medida que crecemos van desarrollándose unos u otros. Dibujamos con el doctor Pedro Sánchez el mapa de los problemas de salud mental por edades.

"Yo pondría la línea en los 11-12 años, cuando los niños empiezan secundaria. Hasta secundaria, la mayor parte de los problemas que nos vamos a encontrar son trastornos del desarrollo, trastornos de conducta, trastornos de déficit de atención, con o sin hiperactividad, fobias sobre todo a la oscuridad, y este tipo de cosas. A partir de los 11 años, cuando ya se cambia de nivel educativo ya se empiezan a desarrollar otro tipo de problemas a menudo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Empiezan a desarrollarse los trastornos adictivos, sobre todo de aparatos electrónicos. Llegamos a los 12,13,14 años y ya en la adolescencia nos encontramos con problemas relacionados con falta de habilidades sociales, como todo lo que tiene que ver con ciberacoso, todo lo que tiene que ver con el uso de internet, que a veces se nos puede volver un poco en nuestra contra. También de los 13-14 años hay un aumento de todo lo que tiene que ver con la ideación suicida, que de hecho es algo que en todo los países desarrollados por desgracia está en aumento en estas edades. Cuando ya pasamos de la franja de los 14 años hasta, vamos a decir el comienzo de la vida adulta, los 18-19, además de todo esto nos podemos encontrar también con la aparición de ciertos trastornos de personalidad donde ya se pueden diagnosticar de una mejor manera, trastornos de adicción a sustancias".

Gráfico de los problemas de salud mental más frecuentes en menores | Antena 3 Noticias

Comportamiento, adicciones, fobias....un verdadero cóctel molotov dentro de todo lo que engloba la salud mental, que, técnicamente Sánchez define así: "La salud mental es en realidad el bienestar, tanto a nivel emocional, como a nivel psicológico, como a nivel social. Estamos hablando de tener buena capacidad de pensamiento, conducta y de relaciones sociales. También dentro de la salud mental podemos focalizarnos en ser capaces de saber gestionar situaciones de estrés de una manera adecuada y también de ser capaces de tomar decisiones de una manera normal".

Dicho esto vamos a hacer un pequeño parón en cada uno de los trastornos más frecuentes.

TDAH

El Trastorno de Déficit de Atención, con Hiperactividad o sin ella, está dentro del manual de diagnóstico de salud mental internacional. Son muchos los diagnósticos que hoy en día se hacen de TDAH y el doctor explica que en parte este aumento se debe a que ahora hay mucho más conocimiento al respecto. La sospecha suele aparecer en casa cuando los padres advierten que ciertas actitudes del niño no les resultan estándar: "Eso nos va a llevar a ir al médico de cabecera, al pediatra en este caso. Muchas veces nos van a dar unos cuestionarios para rellenarlos en casa y en el colegio y dependiendo del resultado de esa escala, que solo es una escala, nos va a servir para decir: esto hay que tomárnoslo más en serio o no. Sin embargo, muchas veces automáticamente desde ahí ya medicamos y no hacemos nada más". Sánchez llama la atención de que en casos de TDAH "es muy importante la atención pluridisciplinar". A la hora de evaluar diagnosticar y tratar es muy importante utilizar diferentes especialidades.

Problemas de autoestima, de frustración...

No lo identificamos como un trastorno, pero hemos querido preguntarle al doctor por si hoy en día hay un problema de sobreprotección por parte de los padres. "Es verdad que no todos los padres sobreprotegen, pero sí es cierto que en los últimos 10-15 años sí que vemos más casos en los que ha existido esa sobreprotección y eso ha aumentado la probabilidad de que aparezcan problemas psicoemocionales e incluso trastornos. Es decir, si sobreprotegemos a un niño evitamos que aprenda a afrontar pequeñas frustraciones. También sin querer le desarrollamos un nivel de inseguridad, de tal manera que, cuando quieran hacer algo siempre se sienten inseguros y necesitan como la retroalimentación de los padres para poderlo hacer. Eso al final entre otras muchas cosas lo que va a hacer es generar una baja autoestima. Entonces va a hacer que me relacione peor, en general que me encuentre mas pequeñito con respecto al mundo".

Bullying

Según fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la OMS en colaboración con la ONG Bullying Sin Fronteras, el 10% alumnos españoles reconocen haber sufrido bullying en la escuela primaria y, casi el 70% los casos no son reportados. Actualmente se trabaja en desarrollar procedimientos de prevención y de detección. Pero el psicólogo infanto-juvenil quiere poner el acento en que, en muchas ocasiones, cuando las evidencias ya son palpables es tarde, de ahí la importancia de que los padres sepan identificar los primeros síntomas de alerta. "En las etapas más iniciales, en la infancia, tendríamos que haber sido capaces de desarrollar una comunicación más empática, que los niños se sientan verdaderamente escuchados no solo atendidos y protegidos, sino también escuchados. Muchas veces los niños cuando llegan a la preadolescencia y a la adolescencia se empiezan a desligar de sus padres, en ese sentido si no hemos conseguido esa comunicación empática, real, los niños no se van a abrir a nosotros, no nos van a contar ciertas cosas que serían las que en realidad podrían alertarnos", asegura.

Trastornos alimenticios

Los trastornos alimenticios son un problema de salud mental que, lamentablemente, Sánchez nos confirma "están en auge y son muy serios". "Las personas que desarrollan esos trastornos lo están pasando muy mal, y el núcleo, sus padres, sus hermanos también lo pasan fatal. Cuando a mí me entra un paciente de esta tipología es como si me entrara toda la familia porque vas a tener que trabajar con el chico o la chica que ya ha desarrollado ese trastorno, pero también tienes que acompañar a la familia porque es un trastorno que, por desgracia, no se cura a corto plazo", explica el doctor.

Adicción a las pantallas

Pedro Sánchez matiza que el uso de pantallas tiene, "como casi todo en la vida, aspectos positivos y aspectos negativos. Aspectos positivos pues nos permiten relacionarnos con gente que sin ellas no podríamos relacionarlos porque viven en otros países. Pero por otro lado, también desarrollamos más dependencia de estar pendientes de la máquina, de lo que vemos en esa máquina, es decir, lo que muchas veces los chicos y chicas ven en TikTok, Instagram lo hacen suyo, como si fuera una realidad totalmente cierta y verídica, entonces muchas veces lo que ven lo quieren y muchas veces lo que están viendo es algo bastante irreal, que se sale de la norma, de lo habitual, nos puede llevar a sentirnos mucho más infelices, por ejemplo, a querer una imagen corporal casi imposible. Tiene aspectos buenos y malos, pero es verdad que en los aspectos malos sí que deberíamos hacer más para que no existieran o fueran menos importantes, menos influyentes".

Ideación suicida

Los datos del INE apuntan a que el suicidio se ha convertido ya en la segunda causa de muerte de los jóvenes españoles. El año pasado, 89 menores fallecieron por suicidios o lesiones autoinfligidas. El psicólogo nos explica que "el cerebro del ser humano está programado para garantizar la supervivencia y, por tanto, el hecho de que en un momento determinado el cerebro crea que lo mejor para sobrevivir es morir... Imagínate el nivel de distorsión que hay en ese cerebro".

Al suicidio no se llega de un día para otro, es un proceso que suele llevar años, pero ¿qué ocurre en la mente de un joven para pensar que la muerte es una solución? "Este pensamiento está muy cargado de emociones desagradables y por tanto de ansiedad, la ansiedad que se genera con todas esas emociones. Un chaval que está con este tipo de depresión genera muchísima ansiedad y esa ansiedad, que acaban siendo sustancias que están en nuestra sangre y, por tanto, hacen que todo nuestro organismo y también nuestro cerebro se comporten de una manera anormal, se comporte como si estuviéramos en una situación de alerta, también va a afectar a como nuestro cerebro impregna en el día a día en cada instante lo que nos puede suceder. De tal manera que, cuanta más ansiedad hay en nuestro cerebro, más tendencia hay a interpretar en modo negativo y esto es un bucle sin fin. Poco a poco, esa persona se va hundiendo cada vez más y va a ver todo de una manera más negra y, además, sobre todo, el pensamiento de no puedo hacer nada y esto no tiene solución. Esa ideación, muchas veces tiene más que ver con la idea de escapar de lo mal que lo estoy pasando. En realidad, si te matas nunca puede ser una solución para arreglar tus problemas o la situación depresiva que tienes, pero es un poco por donde comenzamos".

El consejo del experto que agradecerás mañana

No queremos acabar el reportaje con este "bucle sin fin", así que Pedro Sánchez comparte con todos nosotros un consejo que él da en consulta y que pasa por dar la importancia al tiempo de calidad. "Es muy importante que dediquemos todos los días, aunque sea pequeño, un tiempo a hablar cara a cara, padres e hijos", además añade: "Los padres tendemos bastante a que cuando nos cuentan algo intentamos darles solución y en realidad muchas veces esta confianza la desarrollamos cuando indagamos en el niño, le hacemos preguntas para clarificar, para entender cómo está viendo él el mundo, como está viendo él aquello de lo que me quiere hablar y ahí, es cuando desarrollamos una comunicación eficaz ahí estamos sembrando esa semilla comunicativa que nos va a permitir que cuando vengan cosas peores, que puede ser en la preadolescencia en la adolescencia, pueda contar con papá y con mamá, porque sé que me van a escuchar no solo me van a dar consejos".

