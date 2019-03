El polémico 'semáforo' nutricional de Sanidad: la mantequilla de cacahuete es más 'sana' que el aceite de oliva

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado la implantación de un nuevo etiquetado nutricional de productos alimentarios y bebidas siguiendo el modelo Nutri-Score, que otorga un color a cada alimento en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas.

De este modo, Sanidad ha elaborado un 'semáforo' de cinco colores, en el que las comidas y bebidas con propiedades saludables tendrán el color verde y la calificación de 'A' o 'B'; los de consumo ocasional, en amarillo o 'C'; y los desaconsejados, en naranja o rojo y letras 'D' o 'E'.

La página Open Food Facts, que recopila información sobre productos alimenticios de todo el mundo, ha elaborado una lista en la que muestra qué diría el 'semáforo' de Sanidad, y ha revelado alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, una Coca Cola Zero tendría la etiqueta 'B', el aceite de oliva virgen extra, 'D'; un tetrabrik de gazpacho, 'C'; las nueces de California peladas, 'C', la mantequilla de cacahuete, 'C'; y una tableta de chocolate con leche, 'E'.