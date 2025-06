¿Y si me baño después de comer? Lo que dice la ciencia sobre el corte de digestión

Durante el proceso de digestión, el cuerpo dirige una mayor cantidad de sangre hacia el sistema digestivo, especialmente al estómago e intestino. Este fenómeno fisiológico ha dado pie a una creencia arraigada: si nos bañamos justo después de comer, podríamos sufrir un "corte de digestión". Pero ¿es eso médicamente cierto?

Lo que realmente puede ocurrir en determinadas circunstancias es "una reacción del cuerpo al cambio brusco de temperatura, conocido como hidrocución" explica la doctora Rosaura Leis, nutricionista, miembro de la Universidad de Santiago de Compostela y del centro de investigación CIBEROBN. Este fenómeno se produce cuando una persona entra de golpe en agua fría, especialmente tras haber estado expuesta al calor intenso del sol, al margen de si tenemos o no el estómago lleno.

El verdadero riesgo: el choque térmico

Cuando entramos directamente en el agua después de estar expuestos al sol y a altas temperaturas se puede producir un choque térmico. Este cambio abrupto activa una reacción del sistema nervioso parasimpático, que podría causar una caída repentina de la presión arterial, mareos, náuseas o incluso pérdida de conocimiento. Pero este riesgo es fácilmente evitable. La doctora Leis insiste en una recomendación clave: "se debe entrar en el agua de forma progresiva, sobre todo en lugares donde las aguas son más frías como es el caso del norte de España".

Evitar estar tumbado al sol inmediatamente antes del baño y enfriarse de forma gradual: mojarse primero muñecas, nuca, pecho y piernas antes de zambullirse es una buena práctica preventiva.

Señales de alarma y cuándo actuar

La hidrocución, en casos extremos, puede derivar en un síncope e incluso en un paro cardiorrespiratorio. Por eso es fundamental estar atentos a síntomas como zumbido de oídos, náuseas, visión borrosa o fatiga repentina mientras se está en el agua.

"Debemos salir del agua cuanto antes si empezamos a encontrarnos mal con náuseas, zumbido de oídos o con cansancio repentino", alerta la especialista.

Estas reacciones no tienen que ver exclusivamente con la digestión, sino con un conjunto de factores: la temperatura del agua, la exposición previa al calor, el tipo de comida ingerida y la forma en que se entra al agua.

¿Y entonces, debemos esperar dos horas?

Llegamos a la gran pregunta que muchos se hacen cada verano. ¿Debemos esperar o no?

La doctora Leis responde con rotundidad: "No hay ninguna evidencia científica para esto". Y añade: "Es cierto que durante la digestión aumenta el flujo sanguíneo hacia los órganos abdominales, pero no hay evidencia de que esto comprometa el riego sanguíneo a otros órganos ni de que bañarse después de comer suponga un riesgo para la salud". Es decir, el "corte de digestión" tal como lo entendemos —un fenómeno directamente asociado a comer y meterse en el agua— no existe como tal en la literatura médica .

Se trata de una simplificación popular de una posible hidrocución, cuyo desencadenante real es el contraste térmico.

El consejo final: prudencia, no espera

Aunque podemos olvidarnos del reloj y de las dos horas de rigor, la prevención sigue siendo la mejor aliada. Así pues, decimos adiós a las dos horas de espera antes del baño por el temor a un corte de digestión, pero nos apuntamos el consejo de los expertos.

No hace falta contar minutos después de comer, pero sí realizar una entrada gradual al agua y atender a cualquier señal del cuerpo. Porque una vez más los científicos coinciden en la prevención como nuestra mejor arma contra los falsos mitos.

Tantos veranos cronometrando la digestión… y, la ciencia viene a recordarnos que lo recomendable es, una vez más, tener sentido común.

