La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C exige tratamiento para todos

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se ha concentrado frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad donde los manifestantes han formado una cadena humana ante la fachada principal para exigir que todos los enfermos con esta patología tengan acceso a los nuevos tratamientos.



A las doce del mediodía, cientos de personas con camiseta roja se han congregado frente al Ministerio en el madrileño Paseo del Prado -han cortado dos carriles del Paseo de la Castellana- portando pancartas y gritando consignas del tipo "tratamientos para todos" y "no son muertes, son asesinatos". Miembros de la Plataforma, enfermos y familiares que han estado acompañados por el líder del PSM, Tomás Gómez, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, la eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra o el portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.



Según ha explicado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, el objetivo de esta cadena humana, así como del encierro que mantienen en el hospital Doce de Octubre de Madrid, es que el nuevo ministro se reúna con ellos y se habilite una partida presupuestaria extraordinaria para tratar a los pacientes. "La solución pasa, sobre todo, porque se ponga el dinero encima de la mesa para tratar a los enfermos y que de una vez por todas haya voluntad política para atajar el problema de la hepatitis C", ha subrayado Cortés.



Cortés ha rechazado el "discurso" de Alfonso Alonso porque, a su juicio, sigue con las "promesas falsas" de su antecesora Ana Mato, de manera que se está "jugando con la sensibilidad de los enfermos y familiares porque hacen declaraciones irresponsables y luego van a las consultas y no se la dan los tratamientos".



Una reivindicación "absolutamente justa" para Tomás Gómez, que ha calificado de "injustificable" la posición del Gobierno "en la España del siglo XXI", ya que, ha subrayado, hay un tratamiento para la hepatitis C y "se niega a facilitarlo" a todos los pacientes. "Me parece absolutamente inaceptable que el ministro de Sanidad ya haya concertado citas con los grandes grupos empresariales privados de la Sanidad y todavía a esta plataforma no les ha dado una cita para escucharles y poner fin a su sufrimiento", ha manifestado.



Para Carmona, es una "vergüenza" que mueran 12 personas diarias por un problema económico; "es un atentado contra la sanidad pública y contra los derechos humanos", ha dicho. "O todos los españoles nos ponemos esta camiseta o no podríamos siquiera llamarnos españoles permitiendo que estén muriendo gente por culpa de la negligencia de un Gobierno que mira para otro lado", ha criticado el diputado regional.



También ha calificado de "vergüenza" la situación el dirigente de Podemos, que ha lamentado que en un país europeo exista el medicamento para tratar a pacientes de hepatitis C, "haya posibilidad de salvar vidas y se esté dejando que esta gente se muera".



Por su parte, la eurodiputada de UPyD ha recordado que ante una cuestión de salud pública "como esta", España podría pedir una licencia del antiviral sofosbuvir y "fabricar un genérico", mientras que Aguado ha exigido al Gobierno central y autonómico que tome medidas urgentes, "porque cada día que pasa es un día que corre en contra de los enfermos".