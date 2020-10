Pfizer desata la polémica al probar su vacuna contra el coronavirus en menores a partir de los 12 años

La farmacéutica Pfizer ha anunciado que va a probar su vacuna contra el coronavirus en menores a partir de los 12 años. Las pruebas tienen como objetivo comprender si el producto es seguro y eficaz para los adolescentes.

El mes pasado Pfizer ya dijo que quería ampliar sus pruebas para incluir a adolescentes de 16 años o más. Sin embargo, ahora la compañía ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para inscribir a niños de 12 años o más.

El Centro de Investigación de Vacunas del Hospital de Niños de Cincinnati, donde se llevarán adelante las pruebas, ya ha anunciado que los adolescentes de 16 y 17 años recibirán la vacuna esta semana, mientras los adolescentes de entre 12 y 15 años se inscribirán en la prueba más adelante.

Es la primera vez que los menores de 16 años son incluidos en un ensayo de la vacuna para la Covid-19 en los Estados Unidos. "Podremos comprender mejor la seguridad y eficacia potenciales de la vacuna en individuos de más edades y antecedentes”, ha apuntado Pfizer en un comunicado. Hace un mes, la compañía inscribió a aproximadamente 44.000 participantes en la tercera y última fase del ensayo, según Pfizer.

Esta decisión de Pfizer no está exenta de polémica, ya que algunos expertos en pediatría opinan que tanto fabricantes como reguladores deberían aguardar a demostrar la seguridad y efectividad de la vacuna en adultos antes de suministrársela a niños. Otros expertos, no obstante, consideran que vacunar a los menores para que se no conviertan en focos de contagio es crucial.

Moderna incluye 30.000 personas para su vacuna

Por su parte, la farmacéutica Moderna confirmó este jueves que ha concluido la inscripción de 30.000 personas para completar la fase tres de las pruebas clínicas de una posible vacuna contra la Covid-19.

En un comunicado, la compañía asegura que hasta el momento, un total de 25.650 pacientes han recibido dos dosis de la vacuna que están desarrollando, denominada mRNA-1273.

Asimismo, apunta que determinará si pedir una autorización de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos "basándose en una evaluación de si el beneficio potencial de la vacuna supera los riesgos potenciales una vez que se hayan acumulado los dos meses de seguimiento medio de seguridad".

