Las personas vacunadas que se han contagiado de variantes de Ómicron tienen mayor inmunidad

Desde el inicio de la pandemia originada por la Covid-19, hemos ido conociendo diferentes variantes y subvariantes que han llegado a poner en cuestión la inmunidad de las vacunas de Pfizer y Moderna.

Ahora, un estudio reciente aporta un dato novedoso y hasta ahora desconocido. Los vacunados que se infectaron de alguna de las variantes de Ómicron cuentan con mayor protección que los que no se contagiaron. Así lo detalla un estudio publicado en la revista 'New England Journal of Medicine' por un equipo de investigadores de Portugal, que explica cómo las personas que sí pasaron esas subvariantes cuentan, a día de hoy, con una protección 4 veces mayor.

"Las personas vacunadas que se infectaron por las subvariantes BA.1 y BA.2 de Omicron tienen una protección frente a la infección por la subvariante BA.5, en circulación desde junio, unas cuatro veces mayor que las personas vacunadas que no se infectaron en ningún momento. Las infecciones en 2020 y 2021 que ocurrieron a través de la infección con variantes anteriores del virus SARS-CoV-2 también confieren protección contra la infección para la variante Ómicron más reciente, aunque esta protección no es tan alta como la de individuos infectados con las variantes BA.1 y BA.2", han detallado los investigadores portugueses, que se han basado en el registro nacional de contagios de coronavirus en Portugal para recabar más informaciones sobre los casos de Covid-19 en personas mayores de 12 años.

España recibirá 10 millones de dosis adaptadas a las variantes de Ómicron

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que España empezará a recibir 10 millones de vacunas eficaces ante algunas de las variantes de Ómicron.

Carolina Darias ha explicado que llegarán a lo largo de todo el mes de septiembre y que esta cuarta dosis de refuerzo será primero administrada a la población más vulnerable, como personas de 80 o más años e ingresados en residencias de ancianos.

Aún no hay fecha fija, ha explicado Darias tras una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque todo apunta a que el 15 de septiembre la Comisión de Salud Pública decida cuál será el calendario definitivo de vacunación.