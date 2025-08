Alerta alimentaria: La AESAN ordena la retirada de un fuet de tres marcas distintas por la presencia de salmonela

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes sobre la presencia de salmonela en tres marcas distintas de fuet: Can Duran, Origin du Gout y La Tabla. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, el producto afectado ha sido distribuido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra. No obstante, no se descarta que se hayan redistribuido a otras comunidades autónomas.

La presencia de salmonela se ha notificado en los siguientes productos:

Fuet extra sans colorants , de la marca Can Duran , con número de lote 252534428 y fecha de caducidad 5/09/2025.

, de la marca , con número de lote 252534428 y fecha de caducidad 5/09/2025. Fuet extra extentis , también de la marca Can Duran , , con número de lote 252534428 y fecha de consumo preferente 5/09/2025.

, también de la marca , , con número de lote 252534428 y fecha de consumo preferente 5/09/2025. Fuet Extra de la marca La Tabla , con número de lote 252534427 y 252534428 y fechas de consumo preferente 16/08/2025 y 29/08/2025 .

, con número de lote 252534427 y 252534428 y fechas de consumo preferente 16/08/2025 y 29/08/2025 Fuet Qualité Extra, de la marca Origin du Gout, lote 252534427 y fecha de consumo preferente 13/09/2025.

La agencia dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recomienda a quienes hayan adquirido el producto que se abstengan de consumirlos. En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar algún síntoma compatible con la salmonelosis, se recomienda acudir a un centro de salud.

Síntomas de la salmonelosis

Se trata de una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas, producida por bacterias del género Salmonella. Al tener una gran capacidad de adaptación, puede sobrevivir a ambientes muy diversos durante meses o incluso años. Entre los síntomas más comunes están:

Aparición brusca de fiebre

Dolor abdominal

Diarrea

Náuseas

Vómitos

Cefalea

Mialgias

Estos síntomas aparecen entre 6 y 72 horas (generalmente de 12 a 36 horas) después de la ingesta de alimentos contaminados con Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días.

