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ALERTA ALIMENTARIA

La AESAN alerta de la presencia de leche no declarada en una crema de cacao con avellana

Las personas con alergia o intolerante a los componentes de la leche, se abstengas de consumirlo.

Crema de cacao y avellanas casera

Crema de cacao y avellanas casera NovaLife

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado un alerta sobre una crema de cacao. Las autoridades sanitarias de Cataluña han notificado de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en el producto 'Bio crema de cacao con avellana' de la marca Sol natural.

Concretamente se trata del lote L3165 con fecha de caducidad 12/05/2019. El producto, en un envase de vidrio, tiene un peso de 200 gramos y se recomienda conservarlo en temperatura ambiente. Este ha sido distribuido en la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo se recomienda a las personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche que pudiera tener el producto que se abstengan de consumirlo. Por otro lado, para el resto de la población no comporta ningún riesgo.

La agencia ha tenido conocimiento gracias al aviso de las autoridades catalanas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), cuyo objetivo es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El producto afectado

El lote implicado pertenece a la marca Sol natural:

  • Nombre del producto: Bio crema de cacao con avellana
  • Marca comercial: Sol natural
  • Aspecto del producto: envase de vidrio
  • Número de lote: L3165
  • Fecha de caducidad: 12/05/2027
  • Peso de unidad: 200 g
  • Temperatura: ambiente

Retirada por Salmonella

A finales de abril, la agencia ordenó la retirada de dos complementos alimenticios tras detectar la presencia de Salmonella spp. en productos de moringa ecológica. A diferencia de la crema de avellana, Sanidad recomendó que cualquier persona que tuviera los productos en sus domicilios se abstuviese de consumirlos.

Se trataba de dos productos que pertenecían a la marca El Granero y habían sido distribuidos por todo el país, aunque no se descartaba que pudiesen haber llegado a más zonas.

La alerta fue trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de la notificación de Castilla-La Mancha.

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