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La creatina y sus beneficios para las mujeres, más allá del deporte

Es uno de los suplementos más populares en el rendimiento deportivo, pero más allá del gimnasio, también hay evidencias de sus beneficios para mujeres menopáusicas.

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Hay videncias de los beneficios de la creatina para mujeres menopáusicas | Antena 3 Noticias

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Marta Álvarez
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La creatina está de moda. Se habla de ella en reuniones de amigos, en redes sociales y, también, en las consultas médicas. Son muchos los pacientes, sobre todo mujeres, que llegan con la misma duda. ¿Debo tomarla? ¿También si no entreno? ¿Sirve para algo más que no sea ganar músculo?

Más allá de estos interrogantes, hay un dato que evidencia la importancia de este suplemento para ellas, ya que las mujeres tienen entre un 70 y un 80 por ciento menos de reservas endógenas de creatina que los hombres. Por eso, la doctora Susana Pérez, ginecóloga en Málaga, señala que, aunque "no es una solución milagrosa", sí es muy recomendable en mujeres, sobre todo, en edad menopáusica.

Beneficios de la creatina para las mujeres menopáusicas

"Con la bajada de estrógenos y el paso de los años, aumenta el riesgo de perder masa muscular, fuerza y salud ósea. Por eso, sociedades como la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia insisten tanto en la importancia del ejercicio físico, especialmente el trabajo de fuerza", apunta.

En ese contexto, la creatina puede ser un complemento muy útil, ya que "la evidencia científica apunta a que, combinada con ejercicio de fuerza y una alimentación adecuada, puede ayudar a mejorar la fuerza, la funcionalidad, la recuperación y el mantenimiento de la masa muscular", nos explica.

Nuestro cuerpo la fabrica de forma natural

La creatina se conoce mucho por su uso en el deporte, pero no es una sustancia extraña para el organismo: nuestro cuerpo la produce de forma natural. El hígado, los riñones y, en menor medida, el páncreas la sintetizan combinando tres aminoácidos: arginina, glicina y metionina.

Se encuentra principalmente en los músculos del cuerpo y en el cerebro. Y también podemos obtenerla a través de algunos alimentos, como mariscos y carnes rojas, aunque a niveles muy inferiores a los se encuentran en suplementos artificiales.

¿Ayuda a nuestro cerebro?

De que la creatina beneficia al músculo, no hay duda. Pero, ¿y al cerebro? Hay estudios que evidencian que este suplemento actúa como "combustible" para nuestra mente. Al ser un órgano altamente demandante de energía, suplementarse con creatina puede tener posibles beneficios en la memoria, la atención, el sueño o la función cognitiva.

Aunque la doctora Pérez es prudente, en este sentido, e insiste en que no es la panacea. "No sustituye al ejercicio, a la alimentación ni a una valoración individual. En mujeres sanas suele ser segura a dosis habituales, pero si hay enfermedad renal, tratamientos específicos o dudas clínicas, conviene consultarlo antes con un profesional sanitario", recuerda.

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