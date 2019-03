Los pacientes denuncian problemas en la atención sanitaria durante las vacaciones

La Defensora del Pueblo ha abierto una investigación para saber porqué algunos enfermos no han recibido la atención ni las prestaciones que reciben en sus comunidades de origen.

El objetivo es muy claro: garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir prestaciones sanitarias con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren. Este verano, en algunos centros sanitarios valencianos se anunciaba en carteles a los veraneantes que no se les podía gestionar una cita con el especialista.

Los médicos recibieron un comunicado en el que se les decía que durante la campaña de verano no hicieran recetas a los enfermos crónicos desplazados. El colegio de médicos de Zaragoza insiste en que no hay que poner trabas para expedir recetas a estos pacientes porque no siempre pueden cargar con toda la medicación.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con varias Comunidades Autónomas para buscar una solución a estas quejas.