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¿Cómo podemos reducir los contagios de resfriados en otoño?

Como prevención, profesionales sanitarios recomiendan hábitos como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o ventilar espacios cerrados.

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El otoño y los resfriados, ¿cómo podemos reducir los contagios? | Antena 3 Noticias

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Emma Tomás
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Llega el otoño, bajan las temperaturas y nuestro cuerpo lo nota con la llegada de esos primeros resfriados de la temporada. "Los ambientes más frescos y secos favorecen a la mucosa, además, con el descenso del termómetro, empezamos a estar en espacios más cerrados y esto favorece la propagación vírica", detalla el supervisor de Enfermería del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, Salvador Ramos.

Una época donde se extienden rápidamente virus como la gripe o la covid, es frecuente encontrarte gente con algún síntoma "en mi caso me noto la voz tomada, en esta época y con los nietos en el colegio es fácil resfriarse", explica Javier. "He tenido fiebre, ahora tengo tos y estornudos, pero he dado negativo en las dos pruebas, tanto de covid como de gripe", nos cuenta Pilar.

¿Qué podemos hacer para reducir los contagios?

Profesionales sanitarios como Salvador remarcan que "la piedra angular siempre es la higiene de manos, lavárselas frecuentemente con agua y jabón, además de la solución hidroalcohólica, todo ello ayuda a cortar de manera inmediata esa transmisión".

Otro consejo que recomienda es la ventilación de espacios cerrados, "abrir puertas y ventanas para ventilar, esto reduce la carga vírica en el ambiente". Además de una higiene respiratoria "como taparse la nariz y la boca a la hora de estornudar" y al toser "hacerlo o bien con el reverso del codo o con pañuelos, ya que todo ello evita su transmisión", añade el supervisor de Enfermería.

Unos gestos sencillos donde tampoco puede faltar el descanso o hábitos saludables como tener una buena alimentación "eso siempre fortalece a las defensas" y practicar deporte. Además, Salvador remarca, como bandera roja, el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, "son hábitos tóxicos que hay que evitar".

¿Y si aparecen los primeros síntomas?

Cuando aparezcan esos primeros síntomas recomienda el uso de la mascarilla "es un acto de respeto en estancias cerradas o cuando estamos en contacto con personas mayores o vulnerables y evita la propagación", explica Ramos.

Si los síntomas son importantes "es muy importante el aislamiento social" y si son severos "visitar al médico, ante todo hay que evitar la auto medicación", remarca Salvador.

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